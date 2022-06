Con hilito dental, Carolina Sandoval meneó las carnes y habló idioma alienígena como Mafer Walker

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La ex talento de Telemundo, Carolina Sandoval, volvió a hacer de las suyas pero siempre en tendencia desde su cuenta de Instagram. La Venenosa se puso un hilito dental verde fluorescente mínimo y meneó las carnes y curvas poderosas al imitar a la mujer colombiana que dice hablar en idioma alienígena, Mafer Walker.

Enfrente del espejo y con un descarado hilo dental, Carolina Sandoval dejó todos sus atributos a la vista causando estragos entre sus fans y seguidores. Por supuesto, sus haters también se dejaron sentir, pero ella andaba muy ocupada hablando como Mafer Walker, la mujer que asegura habla con aliens y que le ha dado la vuelta al mundo con su particular habilidad. View this post on Instagram A post shared by Mafe Walker (@mafewalkerstarseed)

Hasta el propio cantante colombiano Juanes ha dado de qué hablar al reaccionar ante Mafe Walker. Misma que se ha dado conocer por usar un lenguaje enredado e inentendible para la mayoría. Sin embargo, ella ha asegurado en distintas entrevistas que realmente se comunica con los aliens y que siente las vibraciones de los mismos. Al parecer, la periodista Carolina Sandoval también opina más o menos similar pero cuando le preguntan por algo en particular. View this post on Instagram A post shared by Revista Encartas (@revistaencartas)

“OK COMO CUANDO ME PREGUNTAN CUÁNTO PESO Y LES RESPONDO EN LENGUAJE ALIENÍGENA Posdata : Saludos a MY #Bbf #maferwalkerstarseed”, escribió Carolina Sandoval en Instagram al tiempo que movía todo su cuerpo temblando por la supuesta “vibración”. Sin duda, a La Venenosa no se le escapa de nada y ya sabemos que, por hacer reír a sus fieles fanáticos, es capaz de cualquier cosa.

Pero no crean que todo es broma para la venezolana. Hace poco sacó un documental en el cual habla de una patología que aqueja a más de mil millones de personas según la Organización Mundial de Salud: la ansiedad. Ahí explica cómo la descubrió, cómo ha podido salir adelante de manera exitosa y los momentos declives más fuertes que ha tenido padeciendola. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Carolina Sandoval busca con el mismo educar y ayudar a que la gente entienda que sí se puede mejorar y sobre todo vivir con la misma. Justo en una entrevista que dio a su compatriota Erika de La Vega, quien también fue su compañera en Suelta La Sopa, aseguró que está convencida que hablar abiertamente sobre el tema puede ayudar a que muchas personas que, como ella sufren de ansiedad y ataques de pánico, y no tiene la información necesaria.

