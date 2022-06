Lupita Valero, ex Nuestra Belleza Latina, critica la moda de Premios a La Música Urbana 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todos conocimos y nos enamoramos de Lupita Valero en la última temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’. Y aunque la ganadora fue Sirey Morán, ella llegó a la final, y nos cautivó con su historia, su desenvolvimiento, y nos sorprendió confesando que es crítica y diseñadora de moda.

Por eso, decidimos consultarle a Lupita, para saber su opinión y su crítica sobre la moda que vimos este jueves pasado en los Premios a la Música Urbana 2022 que transmitió Telemundo.

Aquí, la querida mexicana eligió lo que para ella fueron los mejores vestidos y los que deberían haber pensado un poco mejor a la hora de elegir sus trajes.

“Estamos en una era de la moda donde las reglas cada vez desaparecen más, y el mensaje cada vez nos queda más claro: los cuerpos ya no se esconden, tal como lo pudimos ver en María Becerra, llegando con una propuesta en transparencias con un encaje clásico y un vestido asimétrico middie, haciéndole honor al regreso 2000’s style, y ocupando una de las tendencias en los desfiles de moda por Versace y Copérnico”.

“También vimos a uno que otro quedarse con la duda de cómo llegar vestidos a esta red carpet donde se celebra la urbanidad, y donde el dress code no era precisamente la temática de esta alfombra, tal como lo hizo Ninel Conde; aunque el vestido cumplía con varias de las tendencias como son los brillos, plumas y la mini falda, no fue un look donde predominó la urbanidad junto a la comodidad”.

“Al igual que Alicia Machado, la reina de ‘La Casa de Los Famosos’, nos sorprendieron con vestidos espectaculares pero fuera de contexto para la noche”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

“Quien sí entiendo perfectamente la temática, y seguramente debió ser porque se encontraba en su tierra, fue la puertorriqueña Zuleyka Rivera, sorprendiendo a todos desde su desfile por la alfombra, hasta llegar a ese mini vestido rojo haciéndole lucir una silueta espectacular”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

“Adamari López se lució usando una propuesta con brillos, plumas, dándonos color y luciendo un vestido corto, lila combinado con la mejor versión, Ada nos volvió a dejar boquiabiertos”. View this post on Instagram A post shared by LLEGOELDOMI🇩🇴 K PAMPARA🍀 (@kikoelcrazylm)

“Aunque la moda se ha vuelto una herramienta importante para generar mensajes de cambio y perspectivas diferentes de los estereotipos de belleza, hemos visto cómo muchos artistas han tenido el reto de buscar su identidad dentro de la moda, como Kiko el Crazy, que muy a su estilo llegó con una propuesta muy diferente y dando de que hablar como en distintas ocasiones“. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

“Otros que también se subieron a este trend, fue Christian Nodal y su revelación ante la moda; aunque debo destacar que escogió un color que hemos visto abanderar los desfiles de Prada y Givenchy, tal es el caso del color verde, no fue suficiente para llenar la pupila de los expertos. Mientras la intención exista nosotros seguiremos aplaudiendo su paso por la moda y esperando ver más apariciones, y por supuesto propuestas de moda que nos hagan entallar”.

