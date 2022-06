Yanet García, “La Chica del clima”, modela en la playa microbikini de hilos neón con vestido de red

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García elevó la temperatura al reaparecer modelando desde la playa un atrevido bikini neón sobre el cual utilizó un vestido de red que dejó a la vista la belleza de sus voluptuosa retaguardia que constantemente enamora a sus fans.

La bella modelo que saltó a la fama por su trabajo en televisión y que es conocida como la sensual “Chica del Clima Mexicana”, está causando revuelo dentro de las redes sociales con atrevidas publicaciones en las que sus millones de seguidores confirman que tiene uno de los mejores físicos, todo gracias a las diminutas prendas que aparece luciendo en cada oportunidad que se le presenta.

En una de sus más recientes publicaciones hecha a través de su perfil oficial de Instagram, la ex presentadora del programa ‘Hoy’ causó revuelo al modelar un micro bikini de hilos neón que no solo resaltó su bronceado perfecto, sino que también puso en evidencia una de las partes de su cuerpo que más halagos recibe, es decir su torneada retaguardia.

En la sexy postal que vistió con los colores del arcoíris, no solo fue calificada con miles de corazones rojos en señal de aprobación, sino que también recibió halagadores comentarios.

Sin embargo, esta no fue la única publicación que realizó con el atrevido conjunto de baño que presumió desde la playa, ya que también agregó dentro de la misma red social una breve animación en la que se le puede ver posando de perfil, de frente y también dando la espalda a la cámara, con lo que terminó por robarse el corazón de sus admiradores que han reproducido el breve video cerca de 2 millones de veces. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Al igual que en otras ocasiones, la regiomontana de 31 años acompañó la publicación con los nombres de algunos integrantes de su equipo de producción, con quienes viajó hace varias semanas a las Islas Turcas y Caicos para realizar una serie de candentes sesiones fotográficas en las que se ha mostrado más bella y sensual que nunca que, además de presumir dentro de esta red social, también formarán parte de la nueva colección de imágenes de la plataforma OnlyFans. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

