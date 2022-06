De Myrka Dellanos a Galilea Montijo: estos son los mejores looks de verano de las famosas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esta temporada de verano ha sido todo un hit entre las famosas, quienes no han dudado en sacar sus mejores atuendos y compartirlos con sus seguidores a través de redes sociales. Esto ha ayudado no solo a que artistas como Galilea Montijo, Myrka Dellanos, Maribel Guardia y Marlene Favela se vuelvan el tema de conversación entre los internautas, también las ha catapultado como todos unos íconos de moda.

Y es que a través de Instagram, estas famosas han arrasado al marcar tendencia con sus modelitos, razón por la que te compartimos un recuento de los mejores. ¡Toma nota!

Galilea Montijo

La presentadora del programa “Hoy” se ha caracterizado por consentir a sus seguidores dándoles tips de belleza y moda. Uno de los más sonados, es no tener miedo a combinar colores neón. El ejemplo perfecto es este conjunto de blazer y pantalones cuya combinación de colores le dio el toque divertido.

Este año, las prendas más deseadas son aquellas de tela crochet o con motivos florales, algo que Galilea Montijo sabe de sobra. La conductora dio una cátedra de cómo elevar un croptop de este material al combinarlo con unos jeans de pata de elefante y plataformas, ¡increíble!

Marlene Favela

Marlene Favela es ejemplo de elegancia y clase, por lo que la mayoría de sus outfits están compuestos por prendas clásicas, cuyo toque especial son los accesorios. Checa cómo elevó este vestido vaporoso blanco al colocarse una pañoleta en la cabeza. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

Los colores neutros combinados con telas vaporosas son la combinación perfecta para un modelito de verano elegante, pero sobre todo cómodo.

Myrka Dellanos

Otra de las artistas que ha generado revuelo con sus atuendos es la presentadora de “La Mesa Caliente”, Myrka Dellanos. En su caso, la mayoría de sus looks se componen por vestidos estampados con detalles que no pasan desapercibidos, como por ejemplo, las mangas tipo globo y los olanes. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

La famosa no deja pasar la oportunidad de acentuar sus atributos con una cintura marcada gracias al corte de sus prendas o accesorios.

Maribel Guardia

Para la actriz de 63 años no hay mejor prenda de verano que un vestido vaporoso. Y es que con la figura de reloj de arena que tiene, estos se amoldan y acentúan los atributos perfectos.

Este modelito estuvo compuesto por un ajustado vestido negro, cuyo escote y transparencias dejaron sin aliento al público, esto sin dejar de lado que sus torneadas piernas y diminuta cintura se robaron el show.

Este vestido cut-out en color neutro y falda amplia fue la demostración de una opción perfecta para cualquier evento durante el día en una temperatura calurosa.

