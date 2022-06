¡Mamá orgullosa! Marlene Favela presume la graduación de su hija Bella: “Eres mi regalo de vida”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como toda una orgullosa mamá, Marlene Favela compartió a través de sus redes sociales que su hija Bella se graduó de sus primeros años de educación escolar, por lo que no dudó en presumir este nuevo logro de su primogénita.

La actriz que es recordada por su papel protagónico en la telenovela ‘Gata Salvaje’ presumió una vez más la faceta que más disfruta en su vida que es la de ser mamá, por lo que, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotografías en las que aparece posando junto a su hija Bella, a quien felicitó por haber concluido con éxito sus primeros años de educación escolar antes de ingresar al Kinder.

“Felicidades mi princesa hermosa ahora comienza para ti una etapa maravillosa llena de diversión, sorpresas y muchas aventuras. Que Dios te bendiga tus pasos eres mi regalo de vida te amo“, escribió la estrella de televisión al pie de la tierna publicación.

Por supuesto, la reacción de sus fanáticos no se hizo esperar ya que de inmediato le llovieron mensajes de admiración por lo bien que lucen madre e hija, además de lo grande que luce Bella a sus 2 años de edad.

“Muchas felicidades a tu princesa”, “Está muy hermosa y grande su hija“, “Super, excelente mujer, madre de admirar”, “Qué grande y hermosa que está la princesa“, “Hermosas mamá e hija muchas felicidades”, escribieron solo algunos seguidores.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz mexicana también compartió en el perfil social de la pequeña una serie de imágenes más, en las que nuevamente expresó lo feliz que se encuentra por haber culminado con éxito este primer escalón educativo.

Así fue como publicó un video en el que se aprecian algunos trabajos escolares de Bella, quien también se dejó ver posando como toda una modelo junto a su famosa mamá.

Mientras que, en una serie de fotografías Bella recibió unas palabras de felicitación de su papá, George Seely, quien sigue al pendiente de lo que sucede en la vida de la pequeña a pesar de la distancia ya que él continúa en su país natal, Australia.

“Bien hecho Bella, estoy muy orgulloso de ti“, escribió el exesposo de Marlenne Favela. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

“Felicidades a mi porque hoy fue mi graduación 👩‍🎓 Me espera un mundo lleno de aventuras en el Kinder“, sentenció la famosa junto a una instantánea más. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

