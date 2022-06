Celia Lora exhibe sus exuberantes curvas mientras modela un bikini negro de hilos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora no se cansa de llamar la atención dentro de sus redes sociales con la publicación de acaloradas imágenes en las que aparece utilizando el mínimo de prendas y que la han coronado como una de las celebridades favoritas, especialmente cuando se trata de subir la temperatura con diminutos bikinis o lencería.

La modelo mexicana se dio a conocer hace poco más de una década tras aparecer en la revista Playboy con atrevidas fotografías, en las que mostró por primera vez su figura en candentes sesiones que provocaron el reconocimiento del público masculino.

Con el paso de los años, el éxito llegó para Celia Lora con su aparición en diversos realities como ‘Acapulco Shore’ o ‘La Casa de los Famosos’ que mostraron la irreverente personalidad que la caracteriza y que aumentó su popularidad. Pero sin duda, uno de los principales escaparates para el derroche de sensualidad y belleza han sido las redes sociales.

Lo anterior fue comprobado nuevamente por más de 10 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, donde volvió a posar con un diminuto bikini de hilos en color negro, conjunto que dejó ver su exuberante silueta.

En esta ocasión, la hija del cantante de rock, Alex Lora, apareció posando frente a un espejo para dejar ver varios ángulos de sus curvas, lo que le valió la aprobación de casi 150 mil seguidores que le otorgaron un corazón rojo.

Con este mismo bañador de dos piezas, pero desde una escalera de madera, Lora escandalizó a sus fans mostrando cuerpazo ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

La candente serie de fotografías fue realizada durante su más reciente viaje a Cancún, México, desde donde también compartió otra arriesgada toma en la que presumió sus curvas de infarto y varios tatuajes que adornan su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Y aunque posar con reveladores bikinis se ha convertido en una de las instantáneas que más disfrutan sus fieles admiradores, también compartió una atrevida imagen en la que apareció al lado de su gran amiga, la chilena Ignacia Michelson, con quien se lució ante la cámara con una sugerente pose en la que ambas se abrazaron mientras visten un sexy conjunto de lencería en color mostaza que resaltó su belleza. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

