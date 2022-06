Chiquis Rivera perrea hasta abajo en el hilo dental negro y navegando un en yate de lujo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera está de cumpleaños y su novio, amigos y familia le decidieron celebrar el cumple por todo lo alto a bordo de un yate de lujo y navegando en medio del océano. Pero además, la cantante aprovechó derrochar el cuerpo que ha cultivado con un bikini negro que se convertía en tanga hilo dental por atrás.

En el yate iban sus sexys amigas y su hermanita Jenicka López y su novio Emilio Sánchez. Mismo que le dedicó unas sentidas palabras que la propia Chiquis Rivera. “El día más especial para la persona más especial de mi vida. Eres mi impulso, mi motivación para todo. Doy gracias a Dios cada mañana por darnos la oportunidad de respetarnos, tener paciencia y comprensión para amarnos al máximo. Feliz cumpleaños mi pequeño, te amo con todo mi corazón”, le dijo al tiempo que presumió la retaguardia de la misma con tremendo hilo dental. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve) Deslizar a la derecha.

Hace pocos días, Chiquis Rivera impactó a todos con un bikini fluorescente y los comentarios no cesaron. Desde hace meses, Chiquis se ha venido realizando unos masajes anticelulitis. La misma no ha sido constante. De hecho, su hermana Jenicka López lo ha hecho también y la diferencia es notoria. Por más cirugía que se haya hecho, la forma de la figura de ambas es curvilínea perfecta. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Chiquis se tomó este break en medio de su Abeja Reina Tour. En nada se presentará en Texas denuevo. En el último concierto Chiquis Rivera dio el todo por el todo cantando y brindando con sus fans. El lleno ha sido absoluto y se siguen sumando más ciudades. Además el número de reproducciones en las plataformas digitales de su álbum que lleva el mismo nombre no cesan. Sin duda, Chiquis Rivera está en el mejor momento de su vida. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Les dejamos aquí el videoclip de Abeja Reina para que lo disfruten y celebren con ella su cumpleaños.

Sigue leyendo:

En leggings y body de vinil Chiquis Rivera luce sus pronunciadas curvas antes de salir al escenario

Chiquis Rivera luce su figura en un enterizo negro lleno de agujeros y hasta toma en el escenario

Chiquis Rivera mostró los piernones hasta arriba y por poco la “colita” también en Instagram

En biker shorts negros Chiquis Rivera baila sensualmente para promover su próximo concierto

Casi desnuda, Chiquis Rivera se da vuelta y presume su micro cintura en Instagram

Chiquis Rivera usa lycras ajustadas en visita a México y sorprende con pérdida de peso