Sin ropa interior, Gaby Spanic se luce en un vestido negro con transparencias

La Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ que se llevó a cabo en la ciudad de México el sábado 25 de junio fue todo un éxito, y entre las múltiples estrellas que estuvieron en el evento destacó Gaby Spanic, que para la ocasión optó por un ceñido vestido negro con transparencias, con el que reveló que no llevaba ropa interior y a la vez que mantiene una perfecta figura a sus 48 años.

Por cuarta ocasión la bella actriz venezolana fue coronada como la reina del “Gay Pride México” y lo compartió en sus redes sociales; además, en un video aparece durante el desfile, tomando prestadas las gafas oscuras de un chico para posar muy sexy.

Gaby lleva un papel coestelar en la exitosa telenovela “Corazón guerrero”, cuyas grabaciones están a punto de finalizar. Ella publicó en su cuenta de Instagram fotos de su personaje, que complementó con el mensaje: “Recta final de las grabaciones de la telenovela Corazón Guerrero ¡Extrañando ya a mis compañeros! ❤️ Cada vez que una novela se finaliza de grabar se extraña a todo el equipo en general. Este fue un elenco precioso! Técnicos entrañables que vi en La casa de los famosos, en La usurpadora, otros que conocí en este proyecto. Es otro triunfo más en mi carrera, acompañar a un gran equipo como este, estoy fascinada por los resultados y muy agradecida con el público. ¡Total!” View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

