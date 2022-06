Hermana de Cardi B usa mismo enterizo de agujeros que Chiquis Rivera pero ¡sin ropa interior!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las famosas chicas Curvy de la industria del entretenimiento andan explosivas. Como la hermana de Cardi B, la diseñadora e influencer Hennessy Carolina, quien presumió su cuerpazo y curvas con un enterizo igual al que usó Chiquis Rivera días atrás en una de sus presentaciones en el Abeja Reina Tour. A pesar de ambas haber lucido muy sexys, una de ellas llevó la sensualidad más allá.

Fue precisamente la hermanita menor de Cardi B, Hennessy Carolina, quien osó en quitarse la ropa interior. Esto prácticamente se podía percibir, pues el enterizo negro se dejaba ver casi transparente. Chiquis Rivera lució muy sensual también cuando usó la pieza con agujeros. Sin embargo, la hija de Jenni Rivera sí prefirió usar una muy sexy tanga de ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo durante el fin de semana, Chiquis Rivera estuvo celebrando su cumpleaños. Ahí presumió su cuerpazo justo con una tanga hilo dental negra con la perreó hasta abajo. Su novio, Emilio Sánchez no paró de alabarla en las redes sociales, decirle que era el amor de su vida y hasta mostrar orgullosamente su retaguardia. Se nota que esta pareja está más feliz y enamorada que nunca. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Chiquis Rivera fue festejada también en compañía de amigos íntimos y familia. Como su hermana Jenicka López, quien también ha dejado a más de uno con la lengua afuera al presumir el cuerpazo que tiene después de una cirugía que se hiciera semanas atrás. Al igual que Chiquis, se está realizando masajes anticelulíticos y reductores que al parecer dan muy buenos resultados. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Por su parte, Hennessy Carolina sigue presumiendo sus cuerpazo con pequeñas prendas. La hermana de Cardi B viene realizando desde hace mucho tiempo unas fiestas con las cuales giras por las ciudades más importante de los Estados Unidos. En cada una de ellas esperan ansiosos por la presencia de la influencer. Misma que no para de dar “tacos de ojo” a sus fans cada vez que puede. View this post on Instagram A post shared by Hennessy💋 (@hennessycarolina)

