Horóscopo chino de hoy 27 de junio: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las predicciones del horóscopo chino siempre están enfocadas a dar consejos y recomendaciones, teniendo en cuenta la energía del animal regente. Por eso, cuando lees tu horóscopo, lo que debes tener en cuenta es la forma como vas a organizar tus actividades diarias, de tal manera que estén en sintonía con dicha energía.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Hay algo que debes tener presente cuando buscas cuál es tu animal regente, y es que, si naciste antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 1 de febrero de 2000, eres regido por el conejo, no por el dragón.

Antes de pasar al horóscopo para cada animal, te contamos que, la semana inicia con un excelente día, gracias a la energía del cerdo de metal.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Gracias al apoyo incondicional del cerdo, las ratas podrán dar inicio a todos los proyectos que tienen pendientes. Aprovechen las horas de la tarde para programar reuniones y hacer nuevos contactos. También es importante que estén pendientes de las llamadas y mensajes que reciban, pues en uno de ellos encontrarán la clave para darle impulso a sus planes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que el buey equilibre sus energías con las del día. Por ello, el cerdo le sugiere que sea generoso y, desde el corazón, lleve a cabo alguna obra de caridad sea con una fundación para personas o animales desvalidos o con alguien cercano que necesite ayuda. Con esta práctica nivelará la balanza del universo de manera equitativa y evitará que luego energías externas lo puedan afectar.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es hora de que el tigre enfrente sus miedos y sus problemas. Llevan mucho tiempo arrastrando una carga que cada vez se vuelve más pesada. Pero hoy, la energía del cerdo les ayudará a tener la fuerza y el coraje suficiente para enfrentar la situación y asumir los cambios que llegarán al soltar el pasado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El día es excelente para que quienes nacieron en los años del conejo inicien o retomen una capacitación o estudio. Este es un año en que la estrella de los estudios acompaña frecuentemente a las liebres. Así que no dejen pasar la oportunidad y aprendan algo nuevo, no interesa si está relacionado o no con su trabajo o profesión, hoy todo les será de mucha utilidad.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La semana inicia con buena energía para quienes están regidos por el dragón. Después de sacudirse al perro y su energía, este lunes tendrán la fuerza suficiente para hablar directamente con sus superiores y mostrarles que son capaces de asumir más responsabilidades, lo cual, lógicamente les traerá aumentos salariales.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Con el cerdo enviándole energías de baja vibración, las serpientes podrán tener problemas en su relación sentimental. Las discusiones y los malos entendidos estarán a la orden del día. Por esta razón, lo mejor que pueden hacer es no suponer nada y pensar muy bien antes de decirle cualquier cosa a su pareja.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Si durante el día a los caballos se les presenta la oportunidad de viajar acéptenla sin dudar. El cerdo les dará la mano para que, gracias a ese viaje, se generen cambios favorables para el caballo, tanto en temas profesionales y laborales como sentimentales.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra deberán ser cuidadosos con sus actividades físicas. Es importante que conduzcan y practiquen deporte con precaución, pues podrían tener algún percance, especialmente relacionado con lesiones en sus articulaciones.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Aunque la energía del día es positiva para casi todos los signos, el mono no se verá tan favorecido. Por esta razón, lo mejor que pueden hacer es mantener la rutina del día, no comprometerse con fechas si no están completamente seguros que podrán cumplir y, en la medida de lo posible, regresar temprano a casa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos que están en busca de pareja tendrán la energía a su favor. Incluso, se darán cuenta que el amor estaba más cerca de lo que pensaban y empezarán a fijarse en un compañero de trabajo. Lo que sí les sugiere el cerdo es que, antes de formalizar cualquier relación, dejen claros los límites personales y laborales.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este día se pueden presentar gastos inesperados que afectarán el presupuesto de los perros. Pero no tienen de qué preocuparse, pues, así como el dinero salió de su peculio, si son organizados en los pagos que deban hacer durante los próximos días, muy pronto recuperarán, incluso con creces, su dinero.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día puede tener muchas ventajas para el regente del día siempre y cuando “no se meta donde no lo llaman”. Como regente del día podrá llevar a cabo cualquier actividad si la hace conservando un bajo perfil y manteniéndose alejado de los asuntos ajenos.