Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 27 al 3 de julio 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 27 al 3 de julio del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Llegó el momento de ponerte firme, tendrás que dejar las inseguridades atrás, darte cuenta de que eres capaz de terminar de raíz con esa situación en la que te involucraste por creer que era amor. Esta semana por fin te cae el veinte, ya no estás dispuesto, dispuesta a seguir bajo chantaje y manipulación, esta semana por fin sientes como se te aligera la vida al darle fin a una relación nociva. En lo laboral pararás un poco el impulso con el venias trabajando, necesitas un poco de descanso mental para volver a seguir con la buena racha, así que tómate momentos de descanso, dale a tu mente espacio, relajación, silencios, verás que al terminar la semana todo vuelve a retomar ese buen camino. Las preocupaciones de dinero se terminan, gracias al esfuerzo y la buena racha por la que atravesaste, así que ya relájate un poco, si no lo haces, no nada más tu mente necesitara un descanso, si no también tu cuerpo físico te reclamara tanto sobre esfuerzo. Son días muy bueno para acercarte a la espiritualidad, retomar la meditación, tranquilizarte a través del arte.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tendrás una semana de puertas abiertas en varios lugares, podrás sembrar en donde la vida laboral te lo permita, muchas oportunidades de crecimiento, y sí, todas al mismo tiempo, la gran ventaja que tendrás estos días es que podrás hacer uso de todas tus opciones y echar andar tus sueños en varios lugares, solamente no las descuides, si crees que no puedes con todo lo que se te presente, escoge con sabiduría y deja ir las demás oportunidades con agradecimiento de por medio. Toma muy en cuenta, todo lo que hagas en estos días, tratase de lo que se trate, negativo o positivo, crecerá con gran fuerza y fortaleza, así que cuida de tus acciones, para no arrepentirte después. Tienes el chance de solucionar cualquier situación legal pendiente, y si va a iniciar algún proceso, no lo pienses más e inicialó en esta semana, porque puedes alcanzar el triunfo rápidamente. Tu salud gozará de gran fortaleza, lo que te preocupaba, o molestaba en tu cuerpo físico por fin se termina y sientes como la vitalidad se vuelve a instalar en ti. No son días propicios para mover nada en el amor, deja que todo fluya y se acomode como tenga que ser, ya la próxima semana podrás ocuparte de solucionar esta parte de tu vida.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuida con quien te relacionas esta semana. Puedes encontrar en tu camino personas que van con cara de ovejas, pero al final podrían ser lobos, puedes salir muy decepcionado, decepcionada, así que, con mesura, con precaución, sin ser tan confiado, tan confiada. No todo lo que te cuentan o dicen es verdad, no creas todo lo que escuchas, es momento de dudar un poco de todo, solo así podrás salvarte de malentendidos. Esta semana no vayas a prestar nada y mucho menos dinero, no lo verás de vuelta y puedes perder una relación de amistad o de familia. Son días que pasarán lentamente, se te pueden hacer eternas las horas, tendrás que hacer uso de tu paciencia, porque así serán todos los asuntos que tengas por resolver, lentos, pero ten en cuenta que, aunque todo marche lentamente, al finalizar la semana todo se te resuelve y habrá valido la pena tanta espera y paciencia. En el amor comprensión mutua, complicidad y solidaridad como hace mucho tiempo no sentías.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Necesidad apremiante de estar contigo mismo, contigo misma, hacía mucho tiempo que no sentías con tanta intensidad el deseo de solamente estar a solas, dándote espacio, reflexionando, poniendo en orden ideas, sueños, amores, trabajo. Trata de hacerlo, de ocupar un día de esta semana y hacer una especie de retiro, te hará muy bien, saldrás de ahí completamente renovado, renovada, con fortaleza y seguridad, con la vida clara y sabiendo perfecto cual es el siguiente paso por dar. Que no te preocupe lo que piensen los demás de ti estos días, esta jornada escúchate, escucha a tu alma, renueva tu espíritu. En el amor si estas pasando por dificultades es mejor no querer resolver nada estos días, espera a que la energía cambie para poder tener bien claro que sigue y si en el amor todo marcha bien así seguirá antes y después de tu momento de introspección. Tu salud física estará bien, ahora solo trabaja en la salud espiritual.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Estas esperando que algo referente a lo económico se resuelva estos días, pero no será así, aún faltan cosas por resolver, que se pongan en su lugar situaciones, pero sobre todo que se liberen o firmen papeles para poder tener económicamente lo que esperas, esta semana será mejor que te ocupes de resolver todo lo anterior, de ver que es lo que falta o hace falta hacer para la liberación de ese dinero, que ya, se te está haciendo eterno, y que solo con lase acciones correctas podrás tener en tus manos. En lo laboral, por fin te vuelves a sentir completamente tranquilo, tranquila, las cosas se vuelven a poner en equilibrio, que todo marche sin contratiempos y la comodidad vuelve a instalarse en la oficina y en ti. Habla con tu pareja acerca de cómo te sientes son la relación, te estas sintiendo asfixiado, asfixiada, y si no lo resuelves ya podría traer problemas más profundos e irreconciliables, aun estas a tiempo de llegar a acuerdos y no sentir que estas en un cautiverio eterno. Tu salud querido Dragon será inquebrantable.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Una semana en donde recuperas la alegría, recuperas el entusiasmo, por fin te vuelves a sentir completo, completa, por fin toda la vitalidad perdida en días pasados vuelve a ti. Es una semana llena de oportunidades y la que tomes, será de gran crecimiento y felicidad, cualquier decisión que asumas estos días será de gran utilidad para tu vida futura y te podrá en el camino correcto a ese sueño que tienes con respecto a la familia y su porvenir. En lo laboral todo en calma, todo en paz, retomas antiguas responsabilidades, se dan cuenta de que nadie hace mejor el trabajo que tú, reconocimiento a tus capacidades profesionales. Se presentarán muchas reuniones y fiestas con amigos y familia, trata de asistir, diviértete, comparte. En la salud la recuperación de problemas del pasado es absoluta y sorprendente, pero no por eso dejo de hacer chequeos, no me confío ni me descuido.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tienes que trabajar con esa emoción en desequilibrio que solo te hace ver como una persona codependiente y hasta toxica, tú no eres así Caballo, tu energía no se maneja jamás desde esos sentimientos, así que ocúpate de encontrar el punto medio que te ayude a salir de esa negatividad, de esa inestabilidad que solo te daña, te cansa y a los que te rodean. Puedes estar muy cansado de sostener situaciones que ya son irreconciliables, necesitas tomar una decisión, y esta tendrá que venir desde la mente y no desde el corazón o seguirás atado, atada, a eso que solo te desgasta profundamente. En el plano laboral la espera puede valer la pena, necesitas ser paciente solo un poco más, pronto verás como llegas a buen puerto y darás un paso más en lo profesional. Cuida tu dinero, esta semana trata de no gastar en cosas que no necesitas, son gastos solo por ansiedad, pero el sol no se tapa con un dedo. En la salud necesitas cuidar de dolores de cuello y hombros, deja de cargar, pon orden y estabilidad a tu vida y esos dolores se irán de ti.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Es una semana para poner orden en todos los aspectos de tu vida. Has estado demasiado distraído, distraída, estas ausente de todo y de todos y esa distracción ya está trayendo consecuencias. Así que esta semana te da la oportunidad de poner orden, empezando por el dinero, tu administración no ha sido muy buena los últimos días y puedes sufrir los estragos del desorden económico que existe en tu vida, comienza a ya, has un plan urgente para lo económico. Otra situación prioritaria es el trabajo, tu distracción te está haciendo ver como floja, flojo, pero no es así, siempre has sido proactivo y sobre todo sobresaliente por la gran energía que te caracteriza, pero estos días puedes ocuparte de mejorar y de resolver errores, aun estas a tiempo. No descuides a tu familia, ellos querrán acercarse a ti porque te ven muy fuera de ti, pero te resistes a aceptar que no has tenido días buenos, déjate ayudar, ellos te aman. Cuida la salud de tu sistema nervioso, mantener la calma y encontrar la paz es el trabajo que te toca hacer esta semana.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Todos los caminos llevan a Roma. Tienes una gran y bendecida semana, puertas que te abren y quien te las abra, está esperando las cruces para poder hacer tratos contigo. Los negocios, asociaciones, proyectos que pongas en la mesa de cualquier jefe o empresa serán muy bienvenidos, no dudes, todas tus capacidades están al cien, todos te miran con admiración, todos te escuchan con atención, estas siendo alguien importante y una pieza central en todo lo que se refiere a lo profesional, no pierdas estas nuevas oportunidades, mantén los pies en la tierra y la arrogancia lejos de ti, mantén el ego a raya y todo será bueno, muy bueno estos días. Son días ideales para pedir matrimonio y organizar una unión, todo lo que hagas con respecto a la pareja esta semana te lleva directo a la meta que tanto han platicado. En la salud todo está en equilibrio, en armonía, tienes una gran y vital semana.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Empiezas a recuperar la fuerza física perdida, entras a esta nueva semana aun con la energía un poco baja, pero estos días te ayuda a recuperarte completamente, empezarás a sentirte mejor conforme pasen las horas, no desesperes. Necesitas poner atención a tu energía masculina, has descuidado tu seguridad, has descuidado tu poder, tu cuerpo físico a sufrido sobre carga, has abusado de tu mente y lo espiritual está totalmente olvidado, tienes que recordar que somos un todo, que una cosa no pesa más que la otra y tienes que dar su debida importancia a cada cosa que te integra, que hace que seas un ser humano y un ser divino. El dinero necesita un nuevo giro, necesitas hacer algo con el y no tenerlo parado, invierte, solo así lo harás crecer, guardado abajo del colchón o en una alcancía solo esta y estará estancado. Trabajar con tus miedos es la acción por seguir esta jornada, verás que al finalizar la semana te sentirás otro, otra, que el alma volvió al cuerpo, que la vitalidad vuelve a recorrer tus venas.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Lento pero seguro. No quieras apresurar nada esta semana, no corras antes de caminar, todo surgirá en su debido momento. Demoras en cada asunto que comiences estos días, pero no por eso debes dejar de moverte, el movimiento les dará impulso a tus acciones, y solo así llegarás a la meta al finalizar la semana, no desesperes, la energía que te acompaña esta semana es lenta, pero la lentitud no quiere decir que no pase nada bueno. Esta semana es ideal para poner orden en el hogar, pero sobre todo tener largas pláticas con hijos, pareja, familia, ellos están esperando que la comunicación vuelva a ser buena y productiva. Esta semana no muevas nada que tenga que ver con el dinero, por el momento déjalo donde esta, como esta, porque solo podrías sufrir perdidas, espera a la próxima semana si quieres invertir o comprar algo grande.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Todo sacrificio que hagas estos días valdrá la pena, no lo dudes. De primera sentirás o creerás que las perdidas o retrasos de estos días te llevan a un caos, pero no es así, las cosas siempre pasan por un bien mayor y en tu caso lo verás entes de que termine la semana, no reniegues, fluye, el destino y la divinidad no se equivocan. Es una semana en donde pueden surgir grandes asociaciones, grandes ganancias a través del trabajo realizado en el pasado, por fin la recompensa a todo tu sacrificio es momento de felicitarte, de que estes satisfecho con lo que haces, de sentir orgullo de tus capacidades, de tu inteligencia. Esta jornada es tan afortunada para el amor, así que, si no tienes pareja, la energía que transita por tu signo querido Cerdo puede traer a ti el gran y verdadero amor, pídelo desde el corazón, pídelo a el universo, descríbelo bien, y verás que la vida pondrá enfrente de ti a esa persona que tanto desea tu corazón. Si tienes pareja, puedes empezar a planear una vida juntos, la búsqueda del nuevo hogar, el crecimiento de la familia. Tu salud luce maravillosa, no la descuides, cada cosa que estás haciendo para mantener tu cuerpo físico y mental en equilibrio y sano te está dando frutos.