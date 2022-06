Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de junio de 2022￼

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Días de reflexionar y de cerrar ciclos que quedaron abiertos, no esperes ya nada más de nadie, vive y disfruta tus días como si fueran los últimos, el amor llegará cuando tenga que ser, no tomes las criticas como negativas al contrario aprende de ellas para ser mejor persona y ser humano. Grandes amores del pasado retornan, pero no te preocupes ya no dolerán ni te afectarán tanto, poco a poco quedarán en el olvido. Amor de una noche y noticias del extranjero aparecerán en estos días. Viaje en puerta y cancelación de contrato o tramites que se llevarán a cabo en próximos días. Ten cuidado con un viaje no deberías de hacerlo en estos momentos, las cosas no saldrán como deberían. Ten mucho cuidado con juegos de azar los cuales no te beneficiarán del todo y podría haber perdidas de dinero. Vienen momento de incertidumbre de los cuales saldrás adelante, sin embargo, podrías deprimirte un poco al pensar que la vida y el mundo está en tu contra. Cuidado con accidentes los cuales estarán a la orden del día. Un viaje saldrá mejor de lo que esperas y está por llevarse a cabo con familiares o amistades. Mucha suerte en juegos de azar, cambios de horario en el trabajo y un viaje en mente que se planeará de la mejor manera. Una mentira o infidelidad en caso de estar casado o casada saldrá a la luz y podría ponerte muy de malas.

VIRGO

Viene la oportunidad de cambio de casa o carro, arregla tus finanzas para que todo salga como deseas. Grandes amores llegarán a ti y con ellos mucho aprendizaje, quita todo eso que te estorba y no te deja avanzar, amores baratos ya no son lo tuyo, ve por eso que te llene el alma y no solo él bolsillo. Ya no dejes que nadie intervenga en tus sueños y pensamientos pues esos son solo tuyos y de nadie más. Ten cuidado con quien te relacionas muchas de tus amistades no han sido leales y podrían dañarte de alguna forma. Amistad sale embarazada por descuido por no decir que por p3ndeja. Muchas oportunidades de crecimiento en el área laboral y oportunidad de iniciar algo más sólido en cuanto a relaciones personales. Vienen cambios en cuestiones de actitudes que dejarán mucho que desear. No dudes jamás de quién eres y de hacia dónde te diriges, trata de cuidar más tu alimentación pues podrías entrar en una etapa de subida de peso o de tener problemas en tu estomago como gastritis y colitis. Deja que el mundo ruede, cuida mucho cada oportunidad que llega a ti, no la desperdicies como ya lo hiciste en el pasado. No descuides más tu cuerpazo criminal pues en poco tiempo podrías aumentar demasiado de peso.

LIBRA

Dios y la vida te pondrán en charola de plata lo que requieres para ser feliz, no lo hagas un lado o quizás mañana sea tarde. En el amor muchos cambios al no saber qué camino elegir. Podrías ser víctima de robo por parte de una amistad. Ten cuidado con dos amores del pasado los cuales aparecerán en cualquier momento y podrían ocasionarte ciertos conflictos. Cuida demasiado la parte de tu corazón y pensamientos pues ha estado demasiado expuesta y podrías terminar sufriendo de más. Diles sí a los sueños, al amor, a la vida, no te preocupes por tus caídas púes te harás más fuerte. No te culpes por errores del pasado, aprende a soltar y dejar ir, la vida es eso, vívelo ahora antes que sea más tarde. Es momento de desprenderte de situaciones que te han incomodado o hacer sentir mal. Cambios en un negocio que quieres realizar, las cosas van a tornar mejor que como esperabas. Vienen momentos muy especiales con personas que te enseñarán grandes aprendizajes. No le pongas más sal a heridas del pasado o jamás van a cicatrizar. Una situación familiar lo va a unir más que nunca. No te dejes despreciar por nadie, vive la vida y disfrútala, dale vuelo a la hilacha y conoce y disfruta tu soltería. Nunca dejes nada pendiente y menos en esta época o repercutirá en tu futuro. Es posible que pierdas dinero sino te pones buzo o buza en tu economía.

ESCORPIO

Si a un no tienes pareja es momento de que salgas y te diviertas que esa persona no llegará a tocar la puerta de tu casa. No dejes que comentarios p3ndejos de las personas que te rodean te causen un mal día o te hagan pasarla mal, no vale la pena. Vienen cambios muy buenos en lo laboral, déjate llevar por las oportunidades que el mundo pone en tus manos. Cierra ciclos y aléjate de personas destructivas que podían robarte tu buena suerte inclusive tus sueños. Momento de enfrentar la realidad, laboralmente no se visualizan grandes cambios, debes esperar el momento para crecer y conseguir lo que te has propuesto. Momento de que nada te afecte, te haga daño, te lastime, has pasado por situaciones que te han desgarrado tu corazón. Muchos momentos buenos llegarán a ti y con ellos el amor se manifestará más que nunca, tu pareja se ha sentido algo solo o sola, muéstrale lo contrario y vuelve hacer esa persona de la que él o ella se enamoraron. Es momento de soltar eso que duele tanto, ya no sigas pasándola mal por alguien que no merece tu atención. Si ya tienes una relación no recrimines ni trates mal a quien tienes a tu lado o de lo contrario llegará el momento en que tengan que tomar caminos distintos. La vida es bella si así la quieres ver, deja de buscar obstáculos y de pensar de manera negativa o de lo contrario no lograrás avanzar.

ARIES

Deja de quejarte por lo que no tienes y ve y lucha por tus sueños y metas que estas a corto tiempo de obtener cuanto quieres y te has propuesto. No dejes que chismes de lavadero de amistades te hagan sentir mal, ya sabes que te gusta ser sincero y decir las cosas en la cara, hazlo y así sabrás ponerlas en su lugar. Es momento de invertir y darle vuelta al dinero, se ve un escenario bastante bueno para inversiones y lograr cambios inesperados en tu economía. Noticia que esperabas desde hace tiempo está por llegar. Ten presente que nadie da paso sin huarache no tienes por qué hacerlo tú y si no te beneficia mejor quédate en el lugar donde ahora estás. Cuida mucho el entorno familiar pues algunos chismes pondrán la relación familiar en tensión. Has estado en vuelto en energías negativas por parte de ciertas personas a las que no les caes bien y quieren verte destruido. Ten cuidado por los caminos que andas pues podría haber accidentes o pérdidas materiales. Disfruta cada segundo de tu vida y no dejes que nadie te quite el derecho de vivir pues ese es tuyo. Amistad necesitará mucho de tus palabras pues terminará una relación. Aguas con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Debes saber que el trabajo no te irá a buscar a tu casa, si tú no te lo propones no conseguirás absolutamente nada, es momento de buscar mejores oportunidades laborales las cuales podrían hacerte cambiar de ciudad o casa.

TAURO

Amistad se enferma o sufre de depresión y necesitará mucho de tu apoyo y de tus consejos. Un viaje en mente y la idea de hacer algo en tiempo libre ya sea un curso o negocio propio. No es momento de recriminaciones ni de tratar mal a nadie, es momento de mejorar en los aspectos negativos y de evolucionar para ser una mejor persona y mostrarle al mundo de qué este hecho. Nunca permitas que te dañen con palabras ni malentendidos, deja siempre las cosas en claro. Cuidado con pensar mal de quienes te rodean pues al hacerlo podrías mostrar de qué este hecho. Cuida más la manera de comportarte y más si estas saliendo con alguien pues podrías dejar una mala imagen de ti. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no te dará nada. Negocio en mente y cambio de ciudad podría surgir en próximas fechas. Ten cuidado con salidas inesperadas pues no te saldrán como quieres e imaginas. Mejoras en tu estado de ánimo, no perdones los mismos errores muchas veces pues solo te lo volverán hacer una y otra vez. Sueños premonitorios que te dirán lo que sucederá en un corto plazo. Probabilidad de cambio de casa o de vehículo en corto tiempo. Tu buen corazón te llevará por el camino correcto, ya no hay odio en tu corazón para dañar a quienes te lastimaron, al contrario, sabes que la vida ay el karma pondrá en su lugar todas esas cuestiones.

GÉMINIS

Deja de seguir en el suelo por esa persona, es momento de ponerte de pie y tomar todas tus fuerzas para ir por el mundo conquistando cada uno de tus sueños, ya no es momento de quedarte con ganas de nada sino de ir por eso que siempre quisiste y que en su momento no pudiste tener. En el amor algunas discusiones por malentendidos, pero al final del día el amor se fortalecerá mucho al punto de que surja un compromiso o la relación madure demasiado. Noticias de ex parea que te moverán mucho el tapete. Momento de creer más en ti y la capacidad de lograr cuanto te propongas, ciertas noticias llegarán y entenderás porque hasta ahora se tuvieron que dar las cosas. Cuidado con karmas del pasado los cuales comenzarás a pagar en corto tiempo. Ten mucho cuidado con caer en chismes de vecindad que solo buscarán perjudicarte o hacerte sentir un mal rato. No te hagas daño ti mismo, es momento de superar el pasado y dejar que cada uno se haga responsable de sus actos, una nueva aventura llena de nuevas vivencias aparecerá mediante un viaje. Un viaje está por llegar el cual disfrutarás demasiado. Mucho trabajo y movimientos en tu economía que te dejarán grandes ganancias trata de no gastar en cuestiones que no necesitas o se te podría complicar un poco en estos días. No te culpes de errores, mejor aprende las lecciones que se te presentan.

CÁNCER

Días de mucha reflexión y cambios de conducta, estás en etapa de maduración muy cañona. Momento de poner toda la carne al asador e ir por todo eso que mueve tu mundo. Tiempo de reflexionar y de preguntarte hacia dónde vas y qué te falta por realizar para ser feliz, no te sigas culpando por más errores que no te corresponden, enfrenta y vive tu vida como si se te terminara mañana, has sufrido y te has desilusionado sin embargo sigues aquí y quizás más fuerte que nunca, ya no caigas en errores, se feliz y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Días en los cuales pensarás mucho en el ayer y podrías querer retomar lo que ya viviste. Mucha suerte en negocios de comida, no des pie a chismes así que deja las cosas bien en claro para no cometer errores. Amistades retornan del pasado y con la cola entre las patas, perdónalas, pero no vuelvas a confiar en ellas o tarde o temprano te harán lo mismo. No vivas en el pasado que nada te va a ofrecer, despréndete y perdona y sigue tu camino si realmente deseas ser feliz. Dolores estomacales y ciertos cambios de humor que podrían afectar tu entorno, recuerda que todos esos achaques son consecuencia de tus pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias, reproches y demás, limpia tu vida siendo más positivo y sin darte cuenta mejorarás en muchos aspectos.

PISCIS

Tu carácter podría alejar a esa persona que tanto te gusta, eres una perita en dulce, pero quien te conoce sabe que eres el mismo demonio cuando sales de tu estado de confort. Quítate esa careta con la que has vivido y se tú, no es momento de buscar agradar a quienes te rodean sino de mostrarle al mundo quién eres y de lo que estas hecho, muchas veces has perdonado graves errores y debido a eso han jugado con tus sentimientos y sobre todo con tu confianza, deja a esas personas que se queden con su karma el cual tarde o temprano les llegará. Cuida más la parte de tu organismo pues problemas de colitis podrían afectarlo. Deja de pensar en que las personas cambiarán por ti pues no lo harán. Cuidado con contar tus sueños y planes hay personas muy envidiosas a tu alrededor que buscarán dañarte. No te limites en ir por lo que siempre has querido y buscado no es momento de darle explicaciones a nadie. Días de mucha luz, no dejes de creer en el poder que tienes para conseguir lo que te propones, has pasado ya por situaciones muy difíciles y has salido a flote, ya no es momento de caer, deja que cada persona se haga responsable de sus actos, tu no estas para cargar con responsabilidades ajenas. No es momento de confiar en todo mundo o te llevarás grandes sorpresas. Vienen días de muchos cambios la mayoría muy positivos que te enseñaran el verdadero sentido de la felicidad.

ACUARIO

Cambios en el área laboral que traerán grandes ingresos, pero también movimientos de horario de trabajo inclusive un pleito o discusión en el área laboral. Ten calma con lo que quieres y deseas recuerda que todo lleva su tiempo, pero procura cada día dar un paso hacia esa meta. Ponte las pilas en la dieta y el gym para que comiences a ver esos resultados que tantas esperas, no te dejes manipular por terceras personas y ve directo a tu meta o sueño para que puedas consolidar cuanto te propongas. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan aprisa porque podrías lamentarlo al sufrir un incidente. Si tienes una relación cultiva el amor a diario pues cada día se va perdiendo el interés de ambos por andar en otras cuestiones que no les dejan nada de provecho. Con el paso de los días comenzarás a sentirle cariño a esas cuestiones que antes no significaban nada para ti. Ten presente que las oportunidades no regresan así que aprovéchalas conforme van llegando. Cuidado con el alcohol en caso de tomar pues podrías cometer una indiscreción ya que se te subirán las copas. Te vas a enterar de chisme entre amistades que andará circulando en estas fechas. El amor llegará cuando tenga que llegar y sin dolor solo con alegría y buenos momentos. Te vienen enfrentamientos con tu pareja en caso de tener por malentendidos.

CAPRICORNIO

No te dejes llevar por comentarios de otras personas que buscarán hacerte sentir mal de una u otra forma. Ten cuidado con lo que deseas porque se te va a cumplir. La vida te está devolviendo lo que te debía aprovéchalo y ya no dejes ir nada porque no volverá a presentarse dicha oportunidad. Es momento de decirle adiós al pasado, olvidarte del futuro y pensar en tu presente, recuerda que es lo único seguro que tienes. Deja de darle vueltas a ese asunto que te quita el sueño, la vida es corta, vívela y se feliz disfrutando lo que te ponen en tu camino. Vienen días de mucha reflexión sobre todo a la hora de ir a dormir, pensarás en una nueva oportunidad amorosa en caso de estar soltero o soltera, deja que la vida y el mundo te sorprendan y no te cierres a ser feliz, solo hazlo cuando estés listo, ni antes, ni después. Momento de grandes cambios están apareciendo y con ellos oportunidades que no van a regresar a tu vida. Quizás tu carácter sea de mi3rda, pero una cosa es cierta, te has shingado lo que has querido y has dicho sin pelos en la lengua lo que te ha dado tu gana, si alguien se ha sentido ofendido con tus palabras ha sido su problema y no el tuyo, no te culpes por esos errores, al contrario, siéntete orgulloso de ser una persona leal y no una persona falsa como un shingos que andan sueltas.

SAGITARIO

Muchas cuestiones de tu pasado retornan y con algo de dolor. Suelta todo eso que te ha hecho daño y afectado. Ten cuidado con enfermedades respiratorias e infecciones pues estarán a la orden del día. Es posible que recibas visitas inesperadas en próximas fechas. Jamás pagues con el mismo precio recuerda que no eres igual que esa gente. Cuida tu estómago y no consumas alimentos irritantes que podrían ponerte mal e inclusive ir a dar al hospital. No te martirices pensando en algo que no tiene solución, deja que el viento se lo lleve y busca la manera de hacer nuevas cosas y nuevos proyectos. Muchas veces has estado en el ojo del huracán, pero ha sido por meterte donde no te llaman, te encanta resolverles la vida a las demás personas, pero te olvidas de resolver la tuya. Viene un amor prohibido el cual te robará el aliento y te hará madurar demasiado al punto de saber que sí y que no quieres en tu vida. Familiar cae en cama, pero saldrá poco a poco adelante. La vida no ha sido fácil para ti, pero has logrado lo que has querido y te has merendado lo que te ha venido en gana, es momento de sentar cabeza y empezar a mirar las cosas de una manera más madura. Tienes que sanar tu corazón si quieres volver a estar bien o jamás lograrás avanzar y salir de la racha que has venido cargando desde hace ya algún tiempo. Amigas cercanas han estado hablando mal de ti, hay envidias de por medio que podrían dañarte o afectarte más de la cuenta.