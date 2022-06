Junto a la piscina, Chiquis Rivera baila y presume su retaguardia en bikini de animal print

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchos pensarían que Chiquis Rivera reservó tan sólo el domingo 26 de junio para celebrar su cumpleaños número 27, pero no es así: la cantante comenzó a departir con sus amigos desde antes, y en un exclusivo resort se la pasó muy contenta en lo que casi fue una pool party. Ella lució muy sexy en un bikini de animal print y hasta mostró sus coloridas uñas.

Mostrándose muy sensual Chiquis movió sus caderas para hacer un perreo junto a la piscina, para después tomar el sol recostada en un camastro, sin dejar de escuchar reguetón y decir “amamos el sol”.

El equipo de Be Flawless -la línea de cosméticos de Chiquis Rivera– le dio una sorpresa a la artista, al publicar en su cuenta de Instagram una foto que la muestra como toda una reina, con su corona y vestido dorados. El mensaje que escribieron junto al post fue “FELIZ CUMPLEAÑOS A NUESTRA REINA @CHIQUIS! 👑✨” View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

