Osvaldo Ríos y Shakira se iban a casar pero él decidió romper el compromiso

En medio de la turbulencia mediática que representa la separación de Gerard Piqué y Shakira. Han surgido temas de ex parejas de ambos. Como la relación que tuvo la colombiana con el actor y participante de La Casa de los Famosos 2, Osvaldo Ríos. Pocos saben que estuvieron comprometidos, que se iban a casar y que fue él quien rompió el compromiso.

Shakira comenzaba su carrera y era novia del actor Osvaldo Ríos. Para aquel momento era uno de los galanes más cotizados de las telenovelas. Ella se sentía en las nubes con su novio y hablaba de él cada vez que podía. Pero había una realidad muy dura para él: la diferencia de edad. Él le llevaba 17 años y supo que no podía truncar el futuro de la cantante, según explicó en varias entrevistas. Así que decidió romper el compromiso y no se casarían.

Eso rompió el corazón de Shakira y le dedicó prácticamente todas las canciones de su disco “¿Dónde están los Ladrones?“. Hace poco, el propio Osvaldo Ríos contó a sus compañeros en La Casa de los Famosos que ese tema surgió porque, en un viaje a París que hicieron juntos, a la colombiana le robaron la maleta con las letras de las canciones. En poco tiempo las volvió a escribir. El actor dice que las guardó en una cajita y que aún las conserva. “Me las dedicó todas…”, aseguró en el reality de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Inmediatamente después, el éxito internacional de Shakira fue inminente. Se convirtió en una de las artistas latinas más importantes de la industria musical. Osvaldo Ríos hasta el día de hoy considera que tomó la mejor decisión por el futuro de ella: no casarse y olvidarse del compromiso. Él vio el talento de la cantante y supo que debía enfocarse en su carrera para lograr lo que es hoy en día. Hay que decirlo, parecerse haber estado en lo correcto. View this post on Instagram A post shared by SHAKIRA MÉXICO 🇲🇽🌐 (@shakiramebarak_)

Después de esto Shakira tuvo una relación con Antonio De La Rúa durante muchos años. Misma que no terminó en buenos términos. Años después, el empresario le pedía a Shakira una indemnización por los años de haber servido como mánager. Posteriormente comenzaría su relación con el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by SHAKIRA MÉXICO 🇲🇽🌐 (@shakiramebarak_)

Con el mismo Shakira tuvo 2 hijos: Milan y Sasha. La relación duró doce años y hace casi un mes atrás anunciaron oficialmente su separación. La misma ha estado plagiada de rumores de infidelidad por parte de Gerard Piqué. Incluso aseguran que tiene una supuesta amante de 22 años, que protege de no ser vista. El hecho es que, el saldo final en materia del corazón parece no ser favorable para la intérprete de “Pies Descalzos“. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por lo pronto, les dejamos uno de los temas que Shakira compuso para el actor Osvaldo Ríos. “Moscas en La Casa”.

