Cardi B se desnuda y tapa lo esencial con partes metálicas junto al ex de Kim Kardashian, Kanye West

La sensual Cardi B tiene nueva música por fin. Ya sus fans le estaban pidiendo algo y será una colaboración nada y nada menos que con el ex de Kim Kardashian, Kanye West junto a Lil Durk. La rapera usó unas piezas metálicas para tapar lo esencial de sus partes porque estaba casi desnuda, al mejor estilo de Shakira en su último videoclip junto a Black Eyed Peas y David Guetta. La canción se llama “Holy Shit” y es una onda muy futurística.

El tema se estrenará el próximo 1 de Julio. Cardi B aparece casi sin ropa pero con un atuendo metálico futurístico y en medio de toda una ciudad a modo de superheroína. Además sorprendió a todos al ventilar que el tema “Holy Shit” es junto al rapero número 1 y ex de Kim Kardashian, Kanye West y Lil Durk. Esto es un éxito garantizado para el mundo del hip hop. Además, la rapera también usó el cabello corto como pocas veces se lo hemos visto. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Hace casi tres meses Cardi B y mostró por primera vez el rostro de su segundo hijo “Wave” con el rapero Offset. Por meses no se supo de su embarazo y, luego del nacimiento del bebé, mantuvo en privado la cara del mismo. Pero la portada de la revista Essence fue también la privilegiada de hacer la primera sesión fotográfica con el nuevo integrante de la familia. En la imagen también salen los otro tres hijos del rapero. Él un total de cinco hijos producto de relaciones anteriores. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

En cuanto a Kanye West, el mismo volvió a cambiar de abogados hace poco. Esto en cuanto a la batalla legal que enfrenta con su ex esposa y madre de sus cinco hijos, Kim Kardashian. Mientras ella anda en las mieles del amor con Pete Davidson. Con quien hace poco estuvo Tahití, el rapero sigue con una novia influencer muy parecida a su ex. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Sin embargo, en estos días fuentes cercanas admitieron que Kanye West ha estado más tranquilo. Esto después que se dieran a conocer unas imágenes de Pete Davidson en plan de padrastro con uno de los hijos de Kim y Kanye.

Cardi B por lo pronto, no para de trabajar. Sigue con su reality para Messenger “Cardi Tries”, donde se convirtió por un día en una sexy bombero. Por supuesto las ocurrencias de la rapera y el desastre que ocasionó estuvo muy divertido. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Además sacó nueva línea de tenis marca Reebok con los que posó con lycras ajustadas y cabellera rubia. Esta onda va más en tonos pasteles y bastante retro. Hicieron una vista atrás al botín Reebok que se popularizó en los años ’80. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

La otra que llamó la atención una vez más fue Hennessy Carolina, su hermana menor, quien usó un enterizo de agujeros que dejó a más de uno con la quijada en el suelo. Por ahora y mientras esperamos el estreno de “Holy Shit” de Cardi B junto a Kanye West y Lil Durk. Le dejamos su éxito anterior “No Love” que cuenta con millones de reproducciones en Youtube.

