Hija de Raúl Araiza se declara pansexual y presenta a su novia en redes sociales

Con una emotiva publicación a través de redes sociales, una de las hijas del conductor Raúl Araiza, Camila, compartió orgullosa que asistió a la marcha del orgullo LGBT+ y presentó ante sus seguidores a su novia. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue por medio de su perfil en Instagram que la influencer dejó ver cómo vivió su primer marcha del Orgullo LGBT+. “Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar coquita. ¡Muy abrumador! Pero fuera de eso fue mi primer pride y festejé a lo máximo”, contó dentro de su publicación.

Sin embargo, esa no fue la única revelación que Camila Araiza realizó por medio de su post. La joven compartió que es pansexual, es decir, se enamora de la persona sin importar su sexo o identidad sexual.

“Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO”, se lee en la descripción de la publicación donde se deja ver junto a su novia.

“Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, solo es un cuerpo que utilizamos para experimentar”, agregó Araiza.

Para concluir, la hija de Raúl ‘El Negro’ Araiza dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “Gracias por quitarme el miedo. Almas somos y almas amamos. Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, somos y venimos de los mismo”, escribió.

