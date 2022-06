Usando microbikini de hilos, Carmen Villalobos se sienta en la arena y posa entre las olas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En días pasados Carmen Villalobos viajó a Puerto Rico, pues fue conductora de los Premios Tu Música Urbano. Ahora, su manera de agradecer a ese país fue publicar en Instagram unas fotos que la muestran en una playa de San Juan, luciendo su espectacular figura en un microbikini de hilos y posando muy sexy entre las olas. Hasta el momento las imágenes han obtenido más de 400,000 likes.

Carmen está por llegar a los 20 millones de seguidores en esa red social, y todos ellos quedaron impresionados con la imagen sensual que manejó durante la entrega de esos reconocimientos, presumiendo su escultural cuerpo en minivestidos y otros atuendos con transparencias. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

En lo que va del año Carmen ha tenido poco tiempo para descansar, debido a sus mútiples proyectos profesionales. Su trabajo en la telenovela “Hasta que la plata nos separe” ya concluyó, pero ella no dejó de agradecer a sus compañeros en el mensaje con el que acompañó el video que publicó en Instagram: “Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto! A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA , directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días! Me los llevo en mi corazoncito ❤️❤️❤️❤️❤️!” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

