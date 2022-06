Clarissa Molina comienza el verano luciéndose en un sexy bikini estampado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina ha complacido a sus millones de seguidores en Instagram con unas fotografías que la muestran posando junto a la piscina, luciendo su escultural figura en un bikini estampado. Fue su manera de recibir esta calurosa estación, lo cual se reflejó en el mensaje que escribió: “Que empiece el Verano!!! Summer time! ☀️👙🌴 👩🏻🤍👦🏼”

En sus recientes publicaciones en esa red social la bella dominicana de 30 años ha demostrado que le queda bien cualquier tipo de atuendo: desde un ceñido vestido de color naranja hasta un conjunto deportivo. Pero anunció que planea hacer cambios en su casa: “Yo aquí despidiéndome de mi closet para hacer uno más funcional, mañana les compartiré algunas cositas!”

Hace algunos días Clarissa anunció emocionada que fungirá como la conductora en la próxima entrega de Premios Juventud, que se llevará a cabo el 21 de julio: “No puedo estar más feliz de finalmente poder celebrar con ustedes esta gran noticia!!! Soy Host de Premios Juventud!!! Me siento sumamente contenta pues ustedes me conocen y saben que amo la música, la conducción y compartir la adrenalina que se vive junto a los artistas con todos ustedes y el público en casa. Nos vemos pronto en el Choliiii! 🔥😎🔥 muah!!!!!!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

También te puede interesar:

-En minibikini blanco Clarissa Molina luce su cuerpo al posar en la playa

-Los 5 bikinis de Clarissa Molina que desataron suspiros en redes