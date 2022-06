Jill Biden paraliza el tráfico en España al salir de compras con vestido floreado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, acaparó todas las miradas de la gente que se detuvo hasta en el tráfico a ver el alboroto que causó la misma por las calles de Madrid, España. Incluso, varios internautas aseguran que personas le gritaban piropos, pues usó unos vestidos con estampados de flores que llamaron la atención. Sin duda, la esposa de Joe Biden se dejó ver como toda una “socialité”.

Después de reunirse con la reina Letizia en el palacio de la Zarzuela, Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, quiso aprovechar el largo día que tenía por delante para pasear por la ciudad de Madrid en España y, concretamente, visitar las lujosas tiendas de ropa que se concentran en la llamada Milla de Oro de la capital española. View this post on Instagram A post shared by Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)

Teniendo en cuenta el imponente dispositivo de seguridad que marcó en todo momento los desplazamientos de Jill Biden, la presencia de la esposa del presidente Joe Biden no pasó precisamente desapercibida, sino que provocó un gran revuelo entre los viandantes, turistas y residentes de la zona. La doctora Biden, una reputada académica y docente, estuvo acompañada en todo momento por sus nietas Finnegan y Maisy, fruto del primer matrimonio de Hunter Biden, primogénito del mandatario. View this post on Instagram A post shared by Lau (@lauperezcisneros)

Como era de esperar, los guardaespaldas de la primera dama Jill Biden tuvieron que estar muy atentos a todo lo que acontecía a su alrededor. Los curiosos no paraban de acumularse en las inmediaciones de las boutiques y elegantes establecimientos de la zona, sacando sus teléfonos móviles para inmortalizar la primera visita de la esposa de Joe Biden a la ciudad, al menos en calidad de cónyuge del presidente de la primera potencia mundial. View this post on Instagram A post shared by @biden46harris49

El que fuera vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama se encuentra en España para asistir, como el resto de los líderes de los estados miembros, a una nueva cumbre de la OTAN, la organización internacional de defensa común que ha cobrado especial relevancia este año tras la invasión rusa del territorio ucraniano. La también conocida como Alianza Atlántica celebra esta reunión en España con motivo del 40 aniversario de la adhesión del país, y se espera que esta tarde el rey Felipe VI dé la bienvenida a todos los jefes de estado y de gobierno que se darán cita en el recinto ferial de la capital.

