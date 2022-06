Shakira no le dio un dinero a Gerard Piqué y eso desató la crisis de separación, según ex cuñado de ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras el mundo se ha avocado a señalar a Gerard Piqué por una supuesta amante y varias infidelidades como causa de su separación con Shakira, el ex cuñado de la misma ha salido a decir una supuesta razón más: el dinero. Según él, este es el verdadero motivo por el que la intérprete de “Te Felicito” y el astro de FC Barcelona pusieron punto final a la mala relación que supuestamente venían teniendo.

Roberto García, fue por un tiempo pareja de Lucilla, una de las hermanas de Shakira. El mismo dio entrevista EsDiario y ahí dijo que el motivo de esta crisis de separación con Gerard Piqué fue el dinero. “Esa relación lleva rota mucho tiempo pero daban una imagen cordial de cara al público… Según me ha contado una persona muy allegada a ellos ha habido un problema económico entre ambos”, aseguró. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Además, dio detalles de cómo se manejaba el dinero en la casa de Shakira y Gerard Piqué. “Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, terminó de concluir el ex cuñado de Shakira sobre la separación de Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

El mismo diario dijo que Shakira ya había comenzado a invertir en construcción también. Además de su fundación “Pies Descalzos” en Colombia, tenía otro proyecto en Bahamas. Gerard Piqué también ha invertido en otro tipo de empresas sobre todo en el área audiovisual.

Justo Shakira se encuentra no solo lidiando con esto sino también con el delicado estado de salud de su padre. William Mebarak, de 90 años le tuvieron que operar del cerebro por unos coágulos que tenían después de haber sufrido una caída. Ya se sabe que el papá de la colombiana ya está en la casa recuperándose. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En materia laboral, sus últimos temas siguen siendo un éxito. “Te Felicito” con Rauw Alejandro ya sobrepasó las 10 millones de reproducciones en Youtube. “Don’t You Worry” donde Shakira canta junto a Black Eyed Peas con David Guetta.

