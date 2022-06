VIDEO: Coco Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, refuta las acusaciones en su contra por supuesto acoso sexual a actriz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El escándalo no deja en paz a la familia Levy Fernández, pues ahora fue el turno de Jorge Levy, hijo de la presentadora Talina Fernández, quien se pronunció al respecto de las acusaciones que hizo en su contra la joven actriz Danna Ponce, quien aseguró que Coco aprovechó su puesto de productor de Videocine para abusar sexualmente de ella.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Levy comenzó su mensaje diciendo: “Soy Coco Levy, y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre, y como yo he educado a mis hijas, ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas, en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”.

Acto seguido, el hermano de la fallecida Mariana Levy recalcó: “Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable, la fortaleza en cientos de productoras, actrices, amigas, amigos y colegas, que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento”.

Posteriormente, Coco reveló que no se quedará de brazos cruzados ante estos señalamientos negativos. “Al público le comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia, les pido comprensión a quienes han sido víctimas de algún abuso. Confió en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra”.

Por último, el hijo de Talina Fernández reiteró que es inocente de lo que se le señala y dejó entrever que todo lo que se dice en su contra tiene cierta finalidad.

“Confió en que pronto se cierre este capítulo, porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta, y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama”, concluyó. La respuesta de Jorge Levy surgió luego de que la actriz Danna Ponce confirmó que ya denunció legalmente al productor por tocarle los senos y darle un beso en la comisura de los labios mientras ella intentaba obtener trabajo en la productora Videocine.

