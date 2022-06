Clientes de Ford contarán con tecnología de asistencia remota en caso de averías

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por medio de un comunicado oficial, Ford informó a todos sus clientes que ahora contarán con acceso a un sistema tecnológico de asistencias remota en caso de accidentes, con la finalidad de volver lo más pronto posible a la carretera, o en el peor de los casos, trasladar el vehículo hacia un taller mecánico para realizar una inspección más profunda.

Este sistema está equipado en todos los concesionarios Ford que se encuentran ubicados en los Estados Unidos, donde por medio de una visualización remota recibirán ayuda directa proveniente del fabricante norteamericano gracias al Centro de asistencia técnica, en Dearborn.

La ayuda se ejecuta por medio de auriculares llamados See What I See (Ve lo que yo veo), dispositivo que permite la comunicación entre el mecánico y el cliente afectado, siendo capaz de emitir imágenes en tiempo real sobre lo que el técnico de Ford está viendo, para que de esta manera los miembros del centro de asistencia técnica orienten todo el procedimiento.

Mientras trabaja en el vehículo averiado, el técnico de Ford se comunica con el centro mencionado con anterioridad. Entre las ventajas de See What I see figura la posibilidad de ver imágenes en realidad aumentada o ser modificadas por el equipo de asistencia de Ford, agudizando las posibilidad de encontrar las fallas de forma rápida y eficiente.

“La tecnología remota está diseñada para ayudar a los técnicos mientras trabajan en los vehículos, con el objetivo de aumentar la eficiencia y disminuir el tiempo de inactividad para los clientes”, afirmó David Green, especialista del programa de equipos de servicio general de Ford.

Para ejemplificar lo que puede realizar el sistema, Green reveló que tuvieron un caso donde el técnico que revisó un vehículo Ford aseveró que no reconocería los sensores de baja presión de los neumáticos. Sin embargo, tras utilizar See What I See se determinó que estaban utilizando la herramienta incorrecta cuando la pudieron ver por medio de la cámara, detectando así el problema.

Alrededor de unas 150 personas se encuentran listas en el centro de asistencia de Ford, recibiendo en promedio unas 5,000 llamadas por semana por parte de los técnicos ubicados en diversos concesionarios en Estados Unidos. De todos estos casos, el fabricante de vehículos afirma que unos 200 casos no pueden resolverse de manera virtual, por lo que proceden a enviar personal de forma presencial con el objetivo de hallar la solución.

