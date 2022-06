Usando un minúsculo sostén rosa María Chacón se luce en un andén del metro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El viaje de María Chacón por Europa ha durado más de un mes, pero también ha causado sensación entre sus seguidores en Instagram, debido a las sexys fotos que la actriz publica y en las que luce espectacular. Ahora se dejó ver en un club londinense y hasta en una estación del metro, presumiendo su figura con un total look rosa compuesto por shorts, una chamarra y un minúsculo sostén.

La actriz mexicana se encuentra ahora en Ibiza, pero durante su visita a varios países no dejó de ir a conciertos; para ejemplo está su asistencia al Primavera Sound Festival, en el que bailó durante horas, para después posar muy sensual usando unos leggings transparentes que dejaron ver su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Cualquier lugar es bueno para que María Chacón tome una de sus ya famosas selfies o un video que la muestre muy relajada; por eso mostró un panorama de la ciudad tomado desde el cuarto de hotel donde se hospedó. El mensaje que escribió en su post fue “amo mi balconcito”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

