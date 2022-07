“La Chica del Clima Mexicana”, Yanet García, modela desde la piscina su microbikini de hilos azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García sigue cautivando dentro de las redes sociales con las seductoras imágenes que comparte en las que parece luciendo al máximo la belleza de su despampanante silueta. Y aunque las postales que más llaman la atención son aquellas en las que se luce con atrevidas prendas de lencería transparente que dejan muy poco a la imaginación, también se ha convertido en una una experta modelando trajes de baño que apenas cubren lo indispensable.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, la modelo conocida como “La Chica del Clima Mexicana” logró elevar la temperatura desde la piscina, en donde presumió su microbikini de hilos color azul metálico que dejó a la vista la figura de infarto que ha logrado a base de exigentes entrenamientos, un estilo de vida saludable y uno que otro secreto que también ha compartido dentro de esta comunidad virtual.

En esta ocasión, la famosa expresentadora del programa ‘Hoy’ cautivo mientras se sumerge en la piscina dando la espalda a la cámara y jugando con su diminuto traje de baño.

A pesar de que este revelador video fue compartido recientemente, y con el que ha logrado acumular más de 1 millón de reproducciones, no es la primera vez que aparece modelando este acalorado conjunto de baño ya que también ha mostrado otros seductores ángulos semanas atrás.

Ejemplo de ello fue la postal en la que aparece posando junto a la piscina, en donde mostró sus curvas para consentir la pupila de miles de seguidores que la calificaron con un corazón rojo en señal de aprobación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una ocasión anterior la también actriz de 31 años causó revuelo al posar de espaldas a la cámara mientras deja a la vista la parte del cuerpo que más llama la atención y que ha provocado que se convierta en una de las celebridades consentidas, es decir, su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

El derroche de belleza y sensualidad también fue expuesto con una instantánea más en la que Yanet García presumió ante cerca de 15 millones de seguidores su espectacular silueta, pero a diferencia de las anteriores, modeló de frente a la cámara. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

