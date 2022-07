Así es la humilde casa de ‘Carlitos’, el simpático productor de ‘El Gordo y la Flaca’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Juan Espinosa, mejor conocido como ‘Carlitos, el productor’, vive junto a su esposa, Silvia Díaz, y a su tierno hijo, Sebastián, en una sencilla, pero acogedora casa del estado de la Florida.

Por medio de diversas fotografías y videos, el célebre personaje de ‘El Gordo y la Flaca’ nos ha permitido conocer a detalle algunos de los rincones más íntimos de su hogar, el cual es una auténtica sala de juegos por donde sea que lo veamos.

Cocina

Su cocina, la cual nos mostró cuando echó unas carreritas con su hijo, es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos.

Comedor

Su comedor, ubicado justo afuera de la casa, está compuesto por una mesa cuadrada de color blanco con espacio para cuatro sillas de tono rojo. View this post on Instagram A post shared by SebastianEspinosa (@sebastianespinosa2417)

Sala principal

La sala principal cuenta con sofás de tono pistache y con una mesa de centro circular de vidrio. View this post on Instagram A post shared by SebastianEspinosa (@sebastianespinosa2417)

Sala de televisión

Su sala de televisión, situada justo a un costado de un ventanal, está conformada por un sofá reclinable de tono oscuro, por una televisión y por un home theater. View this post on Instagram A post shared by SebastianEspinosa (@sebastianespinosa2417)

Sala de juegos

Aunque su casa no es precisamente muy grande, ese no fue un impedimento para que ‘Carlitos, el productor’ se las ingeniara y montara una sala de juegos en una de sus habitaciones. View this post on Instagram A post shared by SebastianEspinosa (@sebastianespinosa2417)

