Lindsay Lohan: el renacer de una estrella tras escapar de las drogas y el alcohol

Desde sus inicios en la pantalla chica de la mano de Disney, Lindsay Lohan cautivó al público con su carisma, tanto así que a sus 18 años de edad ya protagonizaba proyectos de renombre como “Juego de Gemelas”, “Herbie a toda marcha” y “Un viernes de locos”.

Su éxito alcanzó su pico más alto cuando protagonizó la aclamada cinta “Mean Girls”, donde compartió pantalla con Rachel McAdams; eso sí, tampoco podemos dejar de lado su película junto a Jamie Lee Curtis, “Un viernes de locos”.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una carrera sólida que llegaría hasta Hollywood, terminó siendo una etapa en la vida de la actriz que se marcó por las adicciones. En entrevista con Oprah, Lindsay Lohan habló de su gusto por el alcohol.

“Soy adicta al alcohol”, dijo. “En el pasado, el alcohol fue la puerta de entrada a otras cosas para mí. La cocaína era más una cuestión de las fiestas: la gente la tenía y yo la tomaba. Iba de la mano del alcohol”.

De acuerdo con la ex estrella de Disney, sus adicciones se derivaron de la presión de trabajar desde los tres años y la tumultuosa historia familiar que vivió durante su infancia, pues sus padres, Michael y Dina Lohan, se separaron en dos ocasiones y se divorciaron en 2007. View this post on Instagram A post shared by leanne 𖤐 (@troubledpopstar)

Luego de decenas de altercados con la ley, prensa, con su ex pareja en público y sus adicciones, Lindsay Lohan se alejó de las cámaras y se enfocó en sí misma para regresar más fuerte que nunca a las pantallas.

Fue en el año 2018 cuando finalmente la actriz estadounidense dio un salto como empresaria y productora en un reality show de la cadena MTV. Sin embargo, este último proyecto televisivo no fue bien recibido y se quedó solo en una temporada. View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Para el beneficio de Lohan, su suerte cambiaría tras unirse al elenco de la cinta “Falling for Christmas”, de Netflix. De hecho, el gigante del entretenimiento quedó fascinado con la actriz a tal punto que ha renovado su contrato con la estrella para dos cintas más.

“Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha y nos emociona seguir colaborando con ella“, afirmó en un comunicado la directora de cine independiente de Netflix Christina Rogers.

