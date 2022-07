¿Qué pasó con Ashley Tisdale tras su éxito en ‘High School Musical’?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los proyectos más exitosos de Disney en la década de los 2000, fue nada más y nada menos que ‘High School Musical‘, la trilogía que narró la experiencia de un grupo de estudiantes de secundaria enamorados de la música. Parte del elenco estuvo conformado por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Lucas Grabeel y Ashley Tisdale.

Esta última actriz dio vida a uno de los personajes más polémicos de la saga, “Sharpay Evans”. Y es que la millonaria joven amante del color rosa le hizo la vida de ‘cuadritos’ a “Gabriela Montes” (Vanessa Hudgens). A 16 años del lanzamiento de esta historia, el público se pregunta qué pasó con la estudiante más diva de East High. ¡Aquí te lo contamos!

En el ámbito de la actuación, Ashley Tisdale continuó participando en la serie de Disney Channel, “The Suite Life of Zack and Cody”, de la mano de Cole y Dylan Sprouse.

Por otro lado, la famosa sacó su álbum, “Guilty Pleasures” y, 10 años después, anunció “Symptoms”, un proyecto musical de canciones que mostraron su experiencia en busca del autoconocimiento.

A la par, la actriz de 36 años realizaba videos en Youtube interpretando canciones junto a algunos amigos, como Vanessa Hudgens y Lucas Grabeel, y su esposo Christopher French.

En el ámbito amoroso, la histrionisa y cantante no solo mantiene una sólida relación de casi una década, también dio la bienvenida a su primera hija. Para dar a conocer la noticia, Tisdale mostró su pancita de embarazada utilizando un adorable modelito junto a su marido. View this post on Instagram A post shared by Ashley Tisdale (@ashleytisdale)

Tras convertirse en madre, Ashley Tisdale volvió a posarse frente a las cámaras y protagonizó una película de CBS llamada “Carol’s Second Act”, además de la la serie de Netflix, “Merry Happy Whatever”. View this post on Instagram A post shared by Ashley Tisdale (@ashleytisdale)

Actualmente, Ashley Tisdale cuenta con una comunidad en redes sociales de casi 15 millones de seguidores que siguen su día a día y le brindan su apoyo en todas las facetas de su vida, como actriz, empresaria y mamá.

