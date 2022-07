Vestuario podrido en Tigres de la UANL: los tres jugadores que podrían acabar con la paz del plantel de Miguel Herrera 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tigres de la UANL es uno de los clubes más potentes del fútbol mexicano. El poderío económico del conjunto felino le ha permitido contratar a grandes estrellas para su plantilla. Sin embargo, de no ser administrados correctamente, los egos pueden desatar conflictos internos dentro del plantel y este es uno de los peligros a los que estaría expuesto Miguel Herrera.

Curiosamente, son tres los futbolistas que han dado algunos problemas a la institución. Los tres son sudamericanos y se trata de Yeferson Soteldo, Nicolás López y Luis Quiñones.

Yeferson Soteldo

El futbolista venezolano ya tenía cierta fama de querer gozar de algunas libertades dentro de los clubes en los que estuvo. Quizá este fue uno de los aspectos que más adoptó de su estadía en el fútbol brasileño. El ex jugador de Toronto faltó al último entrenamiento del equipo sin permiso. No está de más mencionar de que se trataba del día de su cumpleaños, pero aún así no es la primera vez que el jugador de la “Vinotinto” se salta los deberes. View this post on Instagram A post shared by yefersonsoteldo (@yefersonsoteldo1006)

Nicolás López

Por otra parte, la competitividad dentro del plantel también general algunos roces. Nicolás López era uno de los futbolistas que exigía más minutos dentro del equipos. Sin embargo, el uruguayo ha estado vinculado con algunos actos indisciplinaríos dentro del club en el que incluso ha llegado tarde a entrenamientos. View this post on Instagram A post shared by Fc.Diente_López (@fc.diente_lopez)

Luis Quiñones

Por otra parte está el tema económico. Durante todo el mercado de traspasos se ha mencionado la disconformidad de Luis Quiñones con su salario. A pesar de que el jugador fue renovado hace poco, el colombiano exigía un nuevo contrato con un salario similar al de las grandes figuras como Florian Thauvin o André-Pierre Gignac. El propio Quiñones fue sancionado por la directiva del club por esta conducta. View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦 Club Tigres 7️⃣ 🏆 (@clubtigresoficial)

