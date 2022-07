VIDEO: Ponen en duda orientación sexual de Alfredo Adame y se sincera sin tapujos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor y conductor Alfredo Adame no cesa con sus escándalos. En esta ocasión uno de sus más acérrimos detractores, Carlos Trejo, volvió a contraatacar y opinó de nueva cuenta sobre el ex presentador del programa “Hoy”, declaraciones que han causado polémica luego de los problemas previos de ambos, incluso un encuentro arriba del ring que ya no se llevó a cabo.

Y es que los incisivos comentarios del cazafantasmas han despertado la furia del actor de telenovelas constantemente, sobre todo algunos referentes a su orientación sexual. Fue hace unos meses cuando Trejo puso sobre la mesa la teoría de que Adame mantiene una relación no sólo de amistad o laboral, sino algo más allá, con su representante, Fernando Ramírez.

En un programa de televisión, Trejo señaló: “Este muchacho lo conocí cuando estaba produciéndole a un buen amigo habíamos queda en hacer un proyecto televisivo el cual no se logró… él me comentó que llevaba una relación con este señor Adame, lo primero que le dije fue ‘es tu vida, tu rollo, no tengo nada que ver ahí, pero yo no trabajo con gente que ande con Adame en ningún tipo'”.

Dichas declaraciones provocaron que Adame decidiera explicar para las cámaras del matutino “Venga la Alegría” algunos puntos sobre su vida privada: “Sí, ya salí del clóset, de mi relación, vente Fernandito para que vean, ¿a poco no está guapo mi novio?” ironizó con humor, asimismo, negó los comentarios dichos por el cazafantasmas.

Las declaraciones de Trejo, se lo atribuye el mismo Fernando pues lo dejó para trabajar con Adame: “No voy a hablar mal de él, pero su coraje fue que dejé de trabajar con él para estar con Alfredo”.

En tanto, el actor puntualizó: “Trejo lo llamó para que él le produjera un programa en Youtube, y después de tres meses de conversaciones, le gorroneaba el café, la comida, Fernando me llamó para trabajar conmigo… él, hasta lo amenazó de muerte”.

