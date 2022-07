Alexa Dellanos deja al descubierto gran parte de su cuerpo usando un microbikini de hilos tie dye

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexa Dellanos cuenta con un físico escultural, y ahora lo presumió al máximo en una fotografía que publicó en sus historias de Instagram. La bella influencer de moda y estilo de vida aparece usando un microbikini tie dye con el mínimo de tela, lo cual dejó gran parte de su cuerpo al descubierto. Poco después se dejó ver con su amiga Abby Wetherington en una fiesta.

A la hija de la conductora Myrka Dellanos le encanta posar en bikini, pero en sus salidas nocturnas se luce como toda una modelo. Usando joggers y un ajustado top blanco Alexa presumió sus atributos y escribió junto a su post el mensaje “julio, ¿qué es bueno?” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

En el ambiente de las influencers y las modelos Alexa Dellanos cuenta con varias amigas, pero una de las más especiales para ella es la bella Lyna Pérez, con quien ha posado en muchas fotos. Ahora ambas lucieron espectaculares en sexys atuendos de color rosa, y acompañaron las imágenes con el mensaje “todo lo que hacemos es ser lindas y ver números de ángeles ✨”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

