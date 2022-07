¿Se puede comer comida congelada pasada la fecha de caducidad?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Antes de congelar un alimento debes asegurarte de revisar su fecha de caducidad, debe estar dentro de los límites señalados. Y que no haya sido descongelado previamente.

Si notas que la fecha de caducidad de la comida congelada ya pasó, no debes adquirirlo. Y si lo congelaste dentro dentro del periodo antes de la fecha de caducidad debes cuestionarte si ese alimento es seguro para consumirse.

Por lo general sí puedes consumir un alimento en buen estado que congelaste cuando aún estaba dentro de la fecha de caducidad y después de congelarse por un tiempo pase de la fecha indicada. Sin embargo, en algunos casos puede disminuir la calidad del producto en cuanto a sabor, color o textura.

5 Alimentos que siempre debes tener en el congelador

Fechas de caducidad de alimentos congelados

En EE.UU. la industria alimentaria añade fechas a los productos para indicar su frescura, pero las normas de etiquetado varían según cada país.

Por lo general, la congelación de los alimentos suele mantenerlos seguros para su consumo mucho después de la fecha de caducidad, si se siguen las técnicas adecuadas de congelación.

Observa en la etiqueta las leyendas como:

-“Best if used by”

Indica que es mejor que el producto se consuma antes de la fecha señalada para mantener su calidad.

-“Sell by”

Se refiere a la fecha que la tienda debe tratar de vender el producto para mantener su sabor y calidad.

-“Freeze by”

La fecha en que es deseable que el alimento se congele para mantener su sabor y calidad.

Estas fechas no son fechas de caducidad y no se refieren a que no sean seguros para su consumo, sólo indican que los productos si se consumen después de la fecha indicada pueden perder calidad y sabor.

Los alimentos congelados son una forma excelente de preservar tiempo de anaquel y de mantener valor nutrimental, calidad y sabor.

A diferencia de los alimentos perecederos guardados en la nevera o refrigerador, los alimentos congelados pueden usarse usualmente después de “used by date”. Conservar los alimentos a 0 °F ( -18 °C) desactiva los microbios (bacterias) que podrían causar el deterioro.

Si bien los alimentos congelados pueden consumirse incluso después de la fecha indicada y pueden ser seguros al consumirlos; algunos podrían disminuir su calidad y sabor si pasan mucho tiempo en el congelador.

Así mismo, es importante no sobrepasar el tiempo de congelación recomendado para cada alimento o producto.

-Carnes y aves crudas congeladas, ¿cuánto tiempo?

La carne y las aves crudas se conservan mucho más allá de la fecha indicada de caducidad si se congelan.

Si se congela carne cruda o aves crudas aún cuando estaba dentro de la fecha, puede mantenerse más tiempo congelado incluso después de la fecha “sell by” si se congeló en forma adecuada y si el manejo previo fue favorable.

De acuerdo a U.S. Food Safety la carne molida congelada puede conservarse en congelación 4 meses y el pollo o pavo crudo entero hasta un año.

-Pescado crudo, ¿cuánto tiempo en el congelador?

Si quieres conservar el pescado por más tiempo, consérvalo en el congelador. Incluso puede consumirse aún después de la fecha “Eat by” si se congela antes. Puede conservarse entre 6 a 9 meses si lo congelas.

El pescado ahumado puede conservarse de 3 a 6 meses en el congelador y el pescado congelado comercial (empacado) puede mantenerse en congelación hasta por 10- 12 meses si no se descongela antes y está dentro de la fecha de caducidad indicada en el empaque.

-Frutas congeladas y vegetales congelados, ¿cuánto tiempo?

Los empaques sin abrir de frutas congeladas y vegetales congelados comerciales pueden consumirse incluso después de 8 a 10 meses de la fecha impresa.

Siempre revisa el producto antes su apariencia, color, olor y otras características organolépticas te dará la pauta. Incluso un alimento puede estar descompuesto y no notarse a simple vista.

Siempre es importante tomar en cuenta el producto, el manejo alimentario previo y el método de congelación que sea adecuado.

Recuerda siempre valorar “riesgo vs beneficio”, si tienes duda mejor deshecha un producto antes de consumirlo. Tu salud y seguridad es lo primero.

Fuente: U.S. Department of Agriculture (USDA), U.S. Food Safety.