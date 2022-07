Clarissa Molina se muestra en bikini dentro de la piscina y presume su bronceado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hasta en la piscina Clarissa Molina luce espectacular, y lo dejó ver una vez más en la serie de fotos que publicó en Instagram, en las que aparece usando un minibikini y mostrando un perfecto bronceado. De esa manera la bella conductora celebró el 4 de Julio.

La dominicana (que se encuentra en los preparativos de su boda con el representante Vicente Saavedra) se ha dejado ver modelando prendas en uno de sus colores favoritos (el naranja), pero también causó sensación entre sus fans al lucir su tonificado abdomen mientras usaba un minúsculo top blanco y una falda estampada.

Clarissa está muy emocionada, ya que dentro de unos días fungirá como conductora en la entrega de Premios Juventud, un evento en el que podrá entrevistar a grandes estrellas de la música: “No puedo estar más feliz de finalmente poder celebrar con ustedes esta gran noticia!!! Soy Host de Premios Juventud!!! Me siento sumamente contenta pues ustedes me conocen y saben que amo la música, la conducción y compartir la adrenalina que se vive junto a los artistas con todos ustedes y el público en casa”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

