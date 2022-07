Ex cuñada de Paulina Rubio le dedica emotivo mensaje por la muerte de Susana Dosamantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar que Paulina Rubio y su ex Colate tienen años peleando como perros y gatos, eso no ha sido motivo suficiente para que su ex cuñada Samantha Vallejo, hermana del empresario, le enviara el pésame y un emotivo mensaje por la muerte de su mamá, Susana Dosamantes.

Paulina Rubio y su exmarido Nicolás Vallejo Nágera, “Colate“. Sin embargo, su ex cuñada Samantha le envió unas palabras de consuelo por la muerte de su mamá, Susana Dosamantes. Aunque es sabido que la ex pareja libra desde hace una década una guerra sin cuartel por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás, lo que ha desembocado en un tormento judicial y, en palabras del empresario, en el registro de unas cincuenta demandas en su contra, sin olvidar las que él mismo ha tenido que interponer contra la estrella del pop para hacer valer sus derechos de padre. View this post on Instagram A post shared by Susana Dosamantes (@sdosamantesof)

Sin embargo, la muerte de la legendaria actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, el pasado fin de semana ha llevado a las dos partes a poner fin, al menos de momento, a las hostilidades. Aunque nunca ha querido implicarse públicamente en el conflicto, la hermana de Colate, ex cuñada de Paulina Rubio, la televisiva Samantha Vallejo-Nágera, se ha pronunciado ahora sobre el duro golpe recibido la cantante y le dedicó unas emotivas palabras por la muerte de su madre. Así como también le dejó claro el “cariño y la admiración” que todavía asegura que le tiene. View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

Al ser preguntada por la muerte de Susana Dosamantes, la también integrante del jurado de ‘Master Chef‘ ha confirmado que envió un mensaje de texto a Paulina Rubio para expresarle sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de su mamá, a causa del cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado el pasado mes de febrero. “Sí, le he dado el pésame. Siempre cariño y admiración”, ha declarado Samantha la ex cuñada para dejar claro que, al margen de la dura pugna entre Paulina y Colate, ella siente un gran respeto por la madre de su sobrino.

Hace solo unas horas y a través de un comunicado, Paulina Rubio y su hermano Enrique dieron a conocer la última voluntad de la incombustible primera actriz, protagonista de numerosas telenovelas bajo el paraguas de la cadena Televisa y, previamente, estrella por excelencia del cine mexicano y norteamericano. “El cuerpo de nuestra querida Susana Dosamantes será cremado en la ciudad de Miami, Florida, y sus cenizas serán depositadas en la Ciudad de México, cumpliendo su voluntad”, desvelaron sus retoños antes de subrayar el estatus de mito que envuelve a la carismática artista. View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

“Se dio a conocer como el Rostro Más Bello del Cine Nacional, con su debut en la pantalla grande con Arturo Ripstein, en ‘Los recuerdos del porvenir’ y en Hollywood trabajó al lado de John Wayne, George Peppard y Max Von Sydow, entre otros”, recordaron sobre el extenso e ilustre currículum de Susana Dosamantes.

