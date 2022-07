Karol G llega en minifalda a la Ferrari en Italia y canta “El Makinón” con fans en la calle

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Karol G terminó su gira Bichota Tour Reloaded Latinoamérica. Por eso ha decidido tomarse unos días libres y viajar hasta Italia, donde llegó con tremenda minifalda invitada por la Ferrari a disfrutar de la fábrica de la marca de autos de lujo y de carrera más importante del mundo. Pero La Bichota no se olvidó de sus fans y también terminó cantando “El Makinón” con los que se acercaron a la calle a saludarla.

Karol G es fanática de Ferrari de hecho tiene 812 GTS que le hemos visto color azul como su cabello. Este auto puede pasar de 0 km/h a 100 km/h en 2.8 segundos. Además fue invitada a Modena en Italia por la propia casa Ferrari, para ver desde adentro toda la infraestructura que es el hacer los carros preferidos de La Bichota. Su Ferrari 812 GTS tiene un valor de $352, 000 dólares y además no para de hacerle arreglitos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Al salir de la Ferrari, donde Karol G llegó mostrando los piernones en minifalda, sus fans la esperaban afuera y ella no solo se tomó el tiempo para que se acercaran a tomarse fotos con La Bichota mientras le decían lo increíble que era, sin que también aprovechó de cantar su éxito con Becky G “MAMIII” y “El Makinón” a todo volumen. Sin duda, la cantante es un ícono internacional que difícilmente pueda pasar desapercibida. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Incluso la cantante Karol G pudo tomarse fotos con Paolo Ciabatti, el director de escudería Ducati, a quien La Bichota admira por montones también. La colombiana no solo tiene autos de carrera sino motos de distinto tipo como cross y de cuatro ruedas, que usa en una finca que tiene junto a su familia en Colombia. Pero de que es amante de la velocidad, lo es. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Anuel AA, su ex, fue uno de los que le regaló a Karol G su “Jeepeta” que no era más que un camioneta Mercedes Benz. También le regaló un Rolls Royce en su momento y otro Mercedes Benz rosado. Pero lo que trae a Karol G de cabeza es el propio Ferrari 812 GTS color azul. Es decir, tiene en su haber más de un millón de dólares en autos de lujo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Ahora, Karol G se tomará estos pocos días para terminar los ensayos de su $trip Love Tour, que la llevará de nuevo por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Ya dijo que habrá mucha sensualidad en tarima. Además está preparando más música que dará a conocer muy poco. La Bichota estuvo unos días en su casa de Los Ángeles, donde además vistió un traje de baño gris metálico con el que dejó botando la baba a más de uno. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Mientras todo esto sucede, su éxito Provenza sigue sumando reproducciones en Youtube y ya lleva 264 millones. Sin duda, un síntoma de que es una de las mujeres latinas más reconocidas a nivel mundial en la actualidad.

