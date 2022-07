Karol G sorprende al campeón de Fórmula 1, Carlos Sainz, manejando su Ferrari a toda velocidad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ya lo habíamos dicho. Karol G estuvo de invitada por la escudería Ferrari a visitar su factoría en Italia. Eso fue en Módena y de ahí salió directo a la pista en Maranello. Fue recibida por el propio Carlos Sainz, quien giró instrucciones a La Bichota por radio y hasta terminó seducido por su veloz manejada del Ferrari que corre para Fórmula 1 el español.

“Ayer me invitaron a conocer la factoría de ferrari en Italia 🇮🇹 y a correr Fórmula 1 con el actual campeón @carlossainz55 🥺✨ Gracias @ferrari y @missionwinnow por la invitación 🖤❤️🖤❤️🖤 Real , una de las mejores experiencias de mi vida !!!!!!!!!!!!!! ⛽️🚧⛽️”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram. Minutos antes se veía con toda la indumentaria puesta. Pero lo que sorprendió a muchos fue que estaba el propio corredor Carlos Sainz esperándola para darle todas las instrucciones necesarias antes de entrar en pista. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) Deslizar a la derecha.

“La Ferrari me invitó a probar los Ferraris y los que usan en la Fórmula 1 y esto está una chimba. La pista donde vamos a correr…”, al tiempo que sonaban los motores de los autos de fondo y se ponía toda la indumentaria en compañía de su hermana y su mánager. Al finalizar la prueba, el propio Carlos Sainz le dijo a Karol G: “… Admítelo. Has ido muy rápido…”. Además, La Bichota cerró diciendo que esta había siendo una de las mejores experiencias de su vida. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Recordemos que Karol G tiene un Ferrari 812 GTS. Uno de los más potente de la firma. Puede pasar de 0 a 100km/h en casi 3 segundos y además está valorado en $352, 000 dólares. Además, la cantante de reggaetón siempre le hace arreglitos y lo tiene ahorita del mismo color azul de su cabello. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Adicional a esto tenía una camioneta Mercedes Benz, otro auto de la misma marca tipo sedan y un Rolls Royce. Pero de verdad, lo que le quita el sueño además de la música es la velocidad. No en vano ella misma se hizo llamar “El Makinón“. Justo les dejamos ese video que cuenta con más de 750 millones de reproducciones en Youtube.

