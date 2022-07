“La Chica del Clima Mexicana”, Yanet García, modela desde la piscina microbikini de hilos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García está causando revuelo en Instagram con sus atrevidos destapes y es que continuamente presume cada parte de su curvilínea silueta provocando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, desde halagadores mensajes hasta propuestas subidas de tono que confirman la preferencia de millones.

Así fue como una vez más, la modelo mexicana que saltó a la fama como “La Chica del Clima” atrajo las miradas luciendo desde la piscina un microbikini de hilos que dejó a la vista su torneada silueta mientras realiza candentes movimientos ante la cámara para elevar aún más la temperatura.

La breve, pero atrevida grabación, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de miles de usuarios, quienes demostraron su admiración con corazones rojos y más de 200 mil reproducciones.

Y aunque una vez más sorprendió al lucir el seductor conjunto de baño, la expresentadora de televisión ya había modelado esta prenda, pero desde escenarios distintos en los que su belleza quedó expuesta. Como ejemplo, podemos recordar la ocasión en la que posó desde la orilla de la piscina con el bañador de tono bronce que resaltó su silueta.

Si bien Yanet García sabe cómo llamar la atención en redes sociales, cabe recordar que alcanzó la fama como presentadora de televisión al frente de la sección del clima, en donde conquistó a miles de corazones gracias a su curvilínea silueta que dio mucho de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero gracias a su carismática personalidad también logró ganar popularidad en las plataformas virtuales, en donde comenzó compartiendo consejos para ejercitar los glúteos tomando como ejemplo su propio cuerpo, ya que de tener una figura esbelta, llegó a convertirse en todo un modelo a seguir para las mujeres con quienes compartía todos sus secretos para tener disciplina y entrenar todos los días, además de llevar un estilo de vida saludable.

Es así como, en otra postal, derritió su galería fotográfica posando de espaldas a la cámara para lucir aún más la parte de su cuerpo que genera la admiración de miles, es decir, su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y como parte de las ardientes sesiones fotográficas que realizó desde el mismo escenario natural, Yanet García causó revuelo al posar con el mismo microbikini que se perdió entre sus curvas para volver a conquistar miles de corazones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

