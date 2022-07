A bordo de un yate, Karol G jala su microtanga azul y menea sus caderas sensualmente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de un año de conciertos dentro de su gira mundial “Bichota” Karol G aprovechó para celebrar a bordo de un yate, y mientras tomaba un trago agradeció a sus fans por contribuir a su éxito. Poco después la colombiana comenzó a bailar sensualmente, jalando su microtanga azul que se asomaba por sus pantalones bajos y hasta lució su retaguardia.

La bella reguetonera se ha mostrado muy relajada y sexy en estos días, y obtuvo más de seis millones de likes en Instagram por unas fotos que la muestran en una terraza, luciendo su curvilínea figura en un traje de baño plateado de corte alto. El mensaje que escribió junto al post fue “Que si ustedes le quieren poner el caption que yo no sabía que poner pues 🤍”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

A Karol le encanta todo lo relacionado con los autos, y ahora se dejó ver con el campeón de Fórmula 1 Carlos Sainz; por supuesto que no podía dejar de compartir fotos de su experiencia, además de lucir muy sexy con un uniforme “modificado”: “Ayer me invitaron a conocer la factoría de ferrari en Italia 🇮🇹 y a correr Fórmula 1 con el actual campeón @carlossainz55 🥺✨ Gracias @ferrari y @missionwinnow por la invitación 🖤❤️🖤❤️🖤 Real , una de las mejores experiencias de mi vida !!!!!!!!!!!!!! ⛽️🚧⛽️” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

