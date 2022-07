Acusan a un joven de Miami de abusar sexualmente de un menor

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un joven de Fort Lauderdale, al norte de Miami, tendrá que hacer frente a varios cargos después de ser acusado por las autoridades del condado Broward de abusar sexualmente de un niño y golpear a un agente de policía durante el interrogatorio.

De acuerdo con el informe policial, Samuel Austin Shirk, de 20 años, habría cometido agresión sexual y abuso lascivo a un menor. Según, la versión oficial el acusado se estaba quedando en la misma casa que el niño y la madre, pero no se conocen más detalles.

“El sospechoso en este caso está acusado de violar la confianza de un niño pequeño y su familia”, comentó Carey Codd, portavoz de la policía.

Todo comenzó el sábado, cuando un familiar del pequeño denunció la agresión sexual ante las autoridades. Un día más tarde, el domingo, la policía procedió a su arresto. Los detectives, que aún continúan con la investigación, dicen que los incidentes, que también incluyen varios videos grabados con cámara espía, ocurrieron durante varios meses en 2022.

La situación se complicó aún más cuando, durante el interrogatorio, Shirk pidió a las autoridades ir al baño. La policía le dejó usar las instalaciones, pero el joven aprovechó para atacar a un agente. Por eso, más tarde, fue arrestado.

“Ambos forcejearon y Shirk intentó agarrar el arma de fuego del oficial. El policía gritó pidiendo ayuda, un detective escuchó los gritos y acudió inmediatamente en ayuda de ese agente. Los dos policías pudieron someter a Shirk y llevarlo a una celda de detención”, detallaban. BSO: 20-year-old Man sexually assaulted child, attacked deputy-MIAMI



Ahora el joven tendrá que hacer frente a otros cargos adicionales, entre los que se encuentra el de agresión a un oficial de la ley junto con un intento de fuga. El acusado se ha negado a comparecer ante un tribunal de fianza, aunque el juez ya le ha negado la fianza por los cargos de abuso sexual.

La policía sospecha que puede haber más víctimas. Por eso han pedido a cualquier persona con información que se ponga en contacto con las autoridades a través del teléfono 954-321-4689.