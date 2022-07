Jenicka Lopez se abre el pantalón e iguala a su hermana Chiquis Rivera en sensualidad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cambio físico de las hijas de Jenni Rivera es evidente y dos de ellas: Jenicka Lopez y Chiquis Rivera andan calentando las redes sociales con su sensualidad. Fue precisamente la menor la que abrió su pantalón y presumió la cinturita que está sacando, dejando a la vista un bodysuit muy sexy con el que causó alboroto en Instagram.

Jenicka Lopez es toda una modelo e influencer curvy. Desde hace mucho tiempo viene publicando sus mejores outfits a pesar de siempre haber tenido sus libritas extra. Sin embargo, la misma siempre ha sido vista como la hermanita menor de Chiquis Rivera. Pero ahora, luego de hacerse una cirugía en la que sin duda se quitó toda la grasita que le sobraba después de ya haber perdido peso, es otra mujer y muy sexy. Al menos así se lo han dejado saber en su cuenta de Instagram, donde Jenicka se abrió el pantalón y presumió su figura y sensualidad.

Pero no solo esto, Jenicka Lopez, al igual que Chiquis Rivera son imagen de sus propias marcas de productos. En el caso de la hija menor de Jenni Rivera tiene una línea de ropa deportiva para mujeres curvy llamada Over Comfort, que son la mayoría de las mujeres latinas. Además es de colores planos y neutros, lo que lo hace combinable. Sin duda es una luchona como todas las mujeres de la dinastía Rivera. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

Por su parte Jacqie Rivera, quien está al frente de la empresa de Jenni, no ha parado de trabajar y de poner todo en orden con la misma. Esto desde que Rosie Rivera renunciara a seguir siguiendo la albacea de la misma y luego de pasearse por una serie de conflictos que se suscitaron entre los hijos y los hermanos de La Diva de la Banda.

Justo ayer, Rosie Rivera apareció por las cámaras de Despierta América opinando y, como ella misma dijo, celebrando la poca taquilla que ha tenido la película de Disney, “Lightyear”, en la que dos mujeres se besan. La hermana de Jenni Rivera dice no estar de acuerdo con este tipo de contenido para el público infantil y esto trajo una serie de debates y reacciones en redes sociales. Recordemos que precisamente su sobrina Jenicka Lopez, siempre ha sido abierta con su sexualidad. Al igual que Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno de los hijos de Jenni Rivera habían hecho comentario alguno sobre los comentarios de Rosie Rivera y el veto del beso en la película de Disney.

