Bella Thorne luce su retaguardia usando un sexy bikini estampado

Dentro de su apretada agenda de trabajo Bella Thorne también se da tiempo para descansar, y hace unos días celebró el 4 de Julio con amigos. Pero no perdió la oportunidad de posar muy sexy, usando un bikini con estampado de barras y estrellas para compartir las fotos en su cuenta de Instagram, obteniendo hasta el momento más de 784,000 likes.

La bella actriz y productora también complació a sus fans con imágenes que la muestran desde un balcón, en las alturas, con un total look negro compuesto por botas, shorts de piel, body de encaje y una blusa abierta. Durante otra sesión de fotografías Bella no perdió su lado sensual y hasta lució su retaguardia mientras usaba un bikini color menta.

Tras actuar en dos series de televisión (“American horror stories” y “Stacked against you”) Bella Thorne trabaja actualmente en la producción de cinco películas. Desde su rompimiento con Benjamin Mascolo ella cambió su color de cabello (ahora es rubia), pero a través de sus redes sociales hizo una encuesta entre sus fans para saber si querían que regresara a su tono natural (rojizo). Al mostrar los resultados, complementó su publicación con la frase “sus deseos son órdenes”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

