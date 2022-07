Bobby Larios, ex de Niurka, presume la sencilla casa que comparte con su esposa en Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Bobby Larios, de 52 años y quien en el pasado fue pareja de Niurka Marcos, vive en la actualidad en Miami con la uruguaya Evelyn Umpierrez, con quien contrajo matrimonio en 2017.

Por medio de diversos videos, el también bailarín nos ha permitido conocer algunos de los rincones más íntimos de su hogar, siendo la cocina el espacio que más ha explotado, pues ahora es todo un empresario en el mundo de las salsas.

Cocina

Su cocina, que da a su patio trasero por medio de una puerta de cristal, está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa redonda de cristal con espacio para cuatro sillas de tono gris, por una lámpara de techo, así como por unas repisas rojas, un espejo con marco plateado y un cuadro.

Sala

Otra de las habitaciones que más ha presumido es su sala, un espacio que no solo llama la atención por sus sillones de tono beige con cojines amarillos, grises y rojos, o por su mesa de centro de color blanco, sino que también lo hace por el pintoresco cuadro que colgó en la pared.

La habitación es completada por una televisión empotrada a la pared y por una chimenea eléctrica. View this post on Instagram A post shared by BobbyLariosofficial (@bobbylariosofficial)

Recámara principal

La recámara donde duerme la parejita está compuesta por una cama grande con ropa de cama y cabecera de tono claro, por dos mesas de noche blancas con sus respectivas lámparas, por un espejo de cuerpo completo, por un pintoresco cuadro y por una televisión. Bobby decoró la habitación de globos y pétalos por San Valentín (Evelyn Umpierrez/Instagram)

Terraza

En el área de terraza tiene una cocina exterior con su respectiva área de barbacoa, por lo que Bobby Larios siempre encuentra el pretexto perfecto para invitar a sus amigos a casa para que prueben su sazón y de paso alguna de sus picosas salsas, siendo la de chipotle su favorita.

La terraza está decorada con las banderas de México, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

En ese espacio también tienen una mesa de comedor de exterior, donde suelen hacer sus comidas más formales, pues al interior de su casa de un piso no tienen mucho sitio para recibir a sus invitados. View this post on Instagram A post shared by BobbyLariosofficial (@bobbylariosofficial)

