Karoline Lima, la influencer brasileña que anunció el fin de su romance con la estrella del Madrid Eder Militao

Karoline Lima, quien era pareja del defensa central del Real Madrid Eder Militao, anunció la separación del brasileño pocos días antes de dar a luz a su hija.

La influencer, quien también fue novia de Neymar en años anteriores, relató en sus stories de Instagram el porqué se separó del futbolista.

“Después de regresar de su viaje, lo busqué y traté de resolver las cosas. Llegó a un punto en el que vi que la relación amorosa no iba a funcionar. Decidí terminarla y creo que fue la mejor decisión en ese momento”, explica Karoline Lima.

Lima estuvo en varios de los partidos más importantes del Real Madrid en la temporada e incluso grababa videos sobre varios de los compañeros de Militao y mostraba su constante apoyo al club español.

“Siempre tendremos un vínculo, que es Cecília, que será la prioridad en nuestras vidas. Lo que sea, vamos a necesitar estar bien para ella. Estoy bien y voy a mejorar”, aclaró la brasileña sobre su ruptura con Militao.

En su perfil de Instagram ya no tiene fotos con Militao durante su relación. Aunque sí hay imágenes con Karim Benzema, Alaba e incluso Dani Carvajal durante la celebración del título de La Liga que consiguieron en el Santiago Bernabéu.

“La niña está bien y yo soy muy fuerte… Cecilia es aún más fuerte”, explicó la modelo quien espera la ansiada llegada de la niña. View this post on Instagram A post shared by KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Eder Militao también borró algunas imagenes de su Instagram junto a su expareja de 26 años de edad y solo dejó el video del anuncio del sexo de su bebé. Ahora Militao de 24 años de edad enfrentará su tercer año en el Madrid. View this post on Instagram A post shared by KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

