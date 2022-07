Kim Kardashian se desnuda para Allure y niega haberse hecho cirugías en el rostro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La socialité más importante de la última década y ex esposa del rapero Kanye West, Kim Kardashian, se desnudó para la portada de la revista Allure tapando sus partes nobles con una larga cabellera rubia. Además, en la entrevista para la publicación confesó que ha usado Botox en su rostro, pero negó categóricamente haberse realizado cirugías plásticas en él.

Muchas celebridades se resisten a admitir que se han hecho cirugías plásticas, pero en el caso de las mujeres Kardashian-Jenner resulta inútil negar lo evidente porque el reality de su familia ha documentado los cambios que se han producido en su aspecto físico -bien sea por el paso del tiempo o por sus visitas al cirujano plástico- desde el 2007. Tal es el caso de Kim Kardashian, que niega haberse hecho algún procedimiento invasivo en el rostro al tiempo que presumía sus curvas al desnudo para la última edición de la revista Allure. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1)

Como modelo de pasarela, Kendall Kendall se enorgullece de que su belleza sea según ella cien por cien natural; Kylie Jenner, su hermana menor, sí que acabó confesando eventualmente que había aumentado el tamaño de sus labios y se había hecho otros tratamientos no invasivos en el rostro. Khloé Kardashian también confirmó recientemente que se había operado la nariz cuando ya era un secreto a voces y Kourtney nunca ha ocultado que se puso implantes de pecho con 21 años, aunque ahora se arrepiente enormemente. Queda por tanto Kim Kardashian, la más famosa de todas, que se ha pasado la última década repitiendo que su famosa retaguardia es producto de una genética afortunada. ¿Pero y su rostro? Activar subtítulos en español.

Muchos afirman que las facciones del rostro de Kim Kardashian no son las mismas que cuando se hizo famosa por la filtración de un video sexual que grabó con su entonces novio Ray J y ahora ella por fin ha accedido a responder a todas las preguntas indiscretas sobre lo que se ha hecho, o no, en la cara.

“Me he puesto un poco de Botox, pero a decir verdad, me he calmado mucho con eso. Nada de infiltraciones”, ha prometido en la misma entrevista para la revista Allure, donde aparece desnuda de pies a cabeza en la portada. “Nunca me he puesto infiltraciones, ni en las mejillas ni en los labios. Tampoco he usado extensiones de pestaña. Nada de eso. De hecho, ahora mismo solo llevo puesto un poco de máscara de pestañas”, aseguró Kim Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Allure Magazine (@allure)

Que no se haya operado el rostro no significa que no le otorgue mucha importancia a su aspecto. Kim no trata de negar lo evidente porque sabe que ella se preocupa mucho más de lo normal por proyectar la mejor imagen posible a pesar de que como madre trabajadora y estudiante de derecho le cuesta encontrar tiempo para sí misma: “Me hago mis tratamientos de belleza por la noche. Mientras los demás duermen, yo me doy sesiones de láser”, concluyó. Esto después que semanas antes confesara que sería capaz de comerse sus heces con tal de verse más joven. Activar subtítulos en español.

Sigue leyendo:

Cardi B se desnuda y tapa lo esencial con partes metálicas junto al ex de Kim Kardashian, Kanye West

Kanye West se burla de su matrimonio con Kim Kardashian en el escenario de los premios BET

Kim Kardashian revela que su relación con Kanye West se sostuvo por apariencias

Kim Kardashian seduce con lencería traslúcida a Pete Davidson y este le regala vacaciones “hot”

Kim Kardashian presume su delgadez en transparencias mientras Kanye West se sigue armando de abogados

Rosalía usa las mínimas tangas de Kim Kardashian “SKIMS” y causa estragos en Instagram