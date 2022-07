Rosalía arrasa con faldita colegiala y perreo intenso en el Motomami World Tour en Almería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La española Rosalía lo logró. Arrancó su Motomami World Tour en Almería y dejó a más de uno sin palabras con el nivel de show que dio, que nada tiene que envidiarle a alguno de las grandes divas de la música. Además, sedujo con su cuerpazo y meneando la retaguardia hasta el suelo con el perreo típico del género urbano. Vistió de Dion Lee, como ya había adelantado días atrás, y usó mucho cuero, faldita de colegiala y botas altas hasta la rodilla.

La cantante interpretó 13 temas. Se paseó por supuesto por sus grandes éxitos recientes como “Saoko” de su último disco “Motomomami” así como “Chicken Teriyaki” y también por aquellos que la popularizaron como “Malamente” y “Con Altura” que grabó en colaboración con J Balvin. Fue un espectáculo minimalista donde el baile, la sensualidad y el erotismo se vieron vestidos por una falda al mejor estilo colegiala pero con un toque muy a lo Rosalía, como lo fueron unas botas azules hasta la rodilla. Sus movimientos y perreo hizo que mostrara más allá de los piernones. View this post on Instagram A post shared by la rosalía🇧🇷 (@queen.rosaliavt) Deslizar a la derecha.

Rosalía compartió a través de sus historias de Instagram lo contenta que estaba y cómo Almería representó un lugar muy importante para arrancar su Motomami World Tour. Ahora le sigue Sevilla, entre las varias ciudades que visitará la española. También estará por México y aquí en California. Siendo San Diego su parada el 2 de octubre y Los Ángeles el 7 y 8 de octubre. View this post on Instagram A post shared by la rosalía🇧🇷 (@queen.rosaliavt)

Casi todo lo que tiene que ver con esta gira es creacción de Rosalía. Es una de las pocas artistas se involucra en cada mínimo detalle y lo mismo hizo con la gira por EE.UU de su novio Rauw Alejandro. Esto sin mencionar que, cada día anda produciendo más para otros artistas como Yailin La Más Viral, esposa del cantante de trap Anuel AA, con quien se espera saque una colaboración próximamente. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

No cabe duda que Rosalía hará que los ojos del mundo se posen sobre ella con este Motomami World Tour. Mientras les dejamos otro de sus grandes éxitos “La Fama”, que cuenta con más de 120 millones de reproducciones en Youtube.

