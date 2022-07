Christian Nodal estrena extravagante look con cuernos pintados y fans le dicen: “Los que le puso Belinda”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Loes extravagantes looks de Christian Nodal siguen dando de qué hablar, y es que una vez más el cantante de regional mexicano sorprendió a sus fanáticos con un diseño en su cabellera con el que regresó al color rubio platinado de base y unos enormes cuernos negros que dividieron opiniones.

Tras la ruptura sentimental entre el cantante mexicano Christian Nodal y Belinda ocurrida en febrero pasado, él confesó que iniciaría con una serie de cambios en su vida, desde dejar los vicios como el alcohol y el cigarro, hasta los constantes cambios de imagen que incluyen nuevos tatuajes en el rostro y cuerpo. Pero sin duda los que han desatado todo tipo de reacciones han sido las originales coloraciones en el pelo.

Y sí, una vez más recurrió a su estilista de confianza para realizarse un nuevo diseño que está causando revuelo en redes sociales.

Fue a través de su perfil de Instagram, en donde Jacqueline Bieber compartió detalles del nuevo look de Christian Nodal con una serie de fotografías en las que se puede ver que regresó al color rubio platinado y sobre este imprimió diseños en color negro en el que resaltan estrellas, ondas y unos tremendos cuernos al frente.

Por supuesto, este cambio de imagen se volvió a robar la atención de los usuarios de redes sociales quienes han dado una lluvia de mensajes, desde aquellos en los que apoyan sus decisiones, unos más que lo criticaron por sus constantes transformaciones y no faltó quien aseguró que se pintó los cuernos que le puso Belinda.

“En qué momento perdiste tu esencia… En el mismo momento que empiezas a perdernos a tus fans”, “Se ve demasiado cargado nada le luce“, “Mi Nodal precioso no te hagas tantas cosas, eres tan bello más natural”, “El mejor del mundo“, “Ya no sabe qué hacerse”, “Los que le puso Belinda se los pinto“, “Cornudo”, “No sabe más que hacer para llamar la atención”, escribieron solo algunos usuarios.

Recordemos que la primera vez que el intérprete de temas como “Botella tras botella” y “No te contaron mal” acaparó los reflectores fue cuando apareció luciendo un color rubio con algunas flores de colores muy al estilo de JBalvin, lo que originó las comparaciones entre ambos cantantes y por supuesto la polémica guerra de declaraciones en la que se dijeron de todo a través de sus redes sociales.

Poco después experimento con un color morado sobre el cual agregó cruces en donde la estilista que actualmente radica en Los Ángeles, California, compartió un video con el proceso de transformación al que se sometió el originario de Caborca, Sonora. View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Bieber (@madebyjackiebieber)

Mientras que, para su presentación en la entrega de Premios Tu Música Urbano celebrada el pasado mes de junio optó por subir al escenario para recibir sus premios con un tono de cabellera verde y un escorpión. View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Bieber (@madebyjackiebieber)

En medio de los drásticos cambios de look de Christian Nodal y su noviazgo con la cantante argentina Cazzu, Belinda rompió el silencio para confesar que se arrepiente de haber hecho público su romance, así como otras decisiones que tomó durante este tiempo.

