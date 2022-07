Chiquis Rivera para la colita en bikini y brinda en Instagram con su amiga Helen Ochoa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La otra que anda arrasando al mejor estilo de La Bichota Karol G es Chiquis Rivera. La hija de Jenni Rivera no para de dar tacos de ojo y más ahora que está separada legalmente de Lorenzo Méndez. Mientras sigue celebrando, estuvo con su novio y su amiga Helen Ochoa brindado con margaritas y luciendo un bikini de infarto que presumió parando la colita y lanzando besitos a todos sus fans en Instagram.

Chiquis Rivera estuvo en Miami cumpliendo compromisos laborales. Ahí, cuando los medios dábamos a conocer que ella y Lorenzo Méndez ya están oficialmente divorciados, la Abeja Reina celebró usando un enterizo azul lleno de agujeros con su amigo Larry Hernández. Pero ha seguido la fiesta y, muy quitada de la pena, se puso un bikini violeta y paro la colita para presumir la tanga en que se convertía por atrás la pieza. Por supuesto, su partner in crime, Helen Ochoa, estaba ahí para aupar a su amiga y por qué no, menear sus curvas para todos los fan de ambas también. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Chiquis Rivera sigue con su Abeja Reina Tour. Recientemente se visitó como una sexy vaquera muy sensual en un concierto que dio en Texas. Su cambio de figura ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Sobre todo por los masajes anticelulitis que la hija de Jenni Rivera siempre presume en redes sociales, vistiendo un mínimo hilo dental cada vez que asiste. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Muchos aseguran que este es el secreto del nuevo cuerpazo de Chiquis Rivera. El cambio es impresionante y muy positivo. Al punto que, ya puede usar enterizos casi traslúcidos sin ropa interior y verse muy sensual. Sin duda, esta etapa de Chiquis también se le nota en el exterior. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Después de una batalla legal de casi dos años, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya se encuentran, según una corte de Los Ángeles divorciados. Esto porque la abogado de Chiquis pidió la anulación del matrimonio. Al parecer, el ex vocalista de La Banda El Limón no entregó alguna documentación a la corte y este fue el amparo que usó la defensa de la cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Sin embargo, Lorenzo Méndez dijo en el programa de El Gordo y La Flaca que no sabía por qué aún no estaban divorciados. También aseguró en algún momento que siempre le pedían mucha documentación y que el proceso se había vuelto algo engorroso. Lo cierto es que, ahora cada uno anda por su cuenta y Chiquis Rivera en una relación de hace más de un año con el fotógrafo de Becky G, Emilio Sánchez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Con el mismo ha hecho una dupla muy buena. De hecho, Emilio es el director de varios de los videos de Chiquis Rivera. También de alguna de las campañas de su línea de maquillaje, entre muchos de los otros importantes clientes que tiene el artista audiovisual. Aquí les dejamo el éxito de el tema Abeja Reina para que lo disfruten.

