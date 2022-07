Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 11 al 17 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 11 al 17 de julio del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Es momento de buscar nuevos horizontes, sabes perfecto que ya tienes que hacer un cambio de lugar, de casa, de trabajo. Es momento de cambiar la perspectiva de las cosas, de tu manera de pensar, no puedes seguir estancado, estancada, así jamás llegará el cambio que tanto esperas. Esta semana es muy buena para enfrentar por fin, esas emociones en desequilibrio que muchas veces te paralizan y son básicamente las que no te dejan avanzar y paran el movimiento de tus planes, no esperes grandes cambios si no te armas de valor. Deja de poner atención a las palabras y críticas no constructivas de personas que tienes muy cerca y se empeñan en lastimarte, deja de perder el tiempo en esos juicios, es momento de ser un poco egoísta y mirar lo que a ti te conviene para avanzar. En el amor, puedes tener una semana de gran apoyo de tu pareja, por fin, ella, él, se dan cuenta de que solamente necesitabas tiempo para realinear el rumbo. Cuida de la salud de tu estómago, tanto estrés acumulado te puede traer gastritis o colitis, así que estas a tiempo de bajarle dos rayitas a tu estrés para que no tengas ninguna complicación de salud.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Puedes tener un gran cambio de pensamiento, toda la cerrazón que tenías con respecto a un plan familiar, ahora lo pones en la mesa y te das el chance de analizarlo, de desmenuzarlo, eso hace que por fin haya una pequeña apertura para decir que sí a este cambio que toda la familia se empeña en hacer y solo están esperando tu análisis. Tendrás que poner empeño en realizar tareas domésticas, no te gustan tanto, pero está vez como en el plan de la familia, necesitarán de tu ayuda, solamente así, volverá marchar la casa como un reloj. Esta semana es muy adecuada para que encamines tus energías a poner en forma tu cuerpo físico, lo has descuidado mucho, estas fuera de forma y necesitas retomar buenos hábitos si no quieres que regresen a ti achaques del pasado de los cuales te costó mucho esfuerzo salir. En el amor no prometas lo que no vas a cumplir, no ilusiones con falsas palabras, tu pareja no se merece una decepción más.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Por fin te vuelves a sentir fuerte, sientes como has recuperado la energía al cien, tus pensamientos están en perfecta armonía y conectarás mente y corazón para tomar las decisiones adecuadas esta semana. Aprovecha el buen impulso y los pensamientos claros que tienes para hacer crecer tu negocio, no habías tenido buenas ideas, pero estos días llegarán a ti nuevas oportunidades de crecimiento, tómalas, porque estas vienen acompañadas de un crecimiento económico que tanta falta te hace ya. Se te puede presentar una persona cercana y proponerte hacer negocios juntos, no digas no, analiza, puede ser una oportunidad para hacer algo diferente y paralelo a lo que ya tienes, más crecimiento para ti en lo profesional. Tu salud está en perfecta armonía, si estás esperando el resultado de un estudio médico estate tranquilo, tranquila, todo será favorable.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Vas a tener que tranquilizarte, estarás muy inquieto, inquieta, querrás que todo se haga a tu ritmo y a tu modo, pero bájale dos rayitas a tu impulso porque puedes enojarte mucho cuando te des cuenta de que no te pueden seguir el ritmo, molestarte cuanto te des cuenta de que nadie está a tu completa disposición. Estos días utiliza toda esa ráfaga de energía en desatorar situaciones legales, ahí sí, todo ese brío te ayudará a resolver rápidamente todos esos asuntos pendientes. Debes tener cuidado con cómo te comunicas con tu pajera, trata de ser muy sutil, no te dejes llevar por impulsos, recuerda que son días muy arrebatados para ti y puedes no estar muy diplomático, diplomática. En tu salud sería muy apropiado hacerte cargo ya de tus nervios, pon atención ahí, necesitas tranquilizarte.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana será de calma, nada se mueve, y seguirás esperando respuestas, seguirás esperando una nueva oportunidad. Tendrás que hacer uso de toda tu paciencia, estos días vivirás momentos de mucha expectativa. Se tolerante contigo mismo, contigo misma, fluye con los días, con las horas, no te presiones, ni presiones ninguna situación, y mucho menos a ninguna persona, porque nada se moverá y lo único que vas a ocasionar es frustración por no tener todo bajo tu control. Puedes estar muy frío en lo que se refiere al amor, trata de no distanciarte de tu pareja por no sentirte del todo bien con tus emociones, puedes hacer que se sienta descuidado, descuidada, es mejor platique y digas cómo es que te sientes para no ocasionar un malentendido. Estos días el dinero no fluirá de manera rápida, así que cuida lo que tienes, adminístralo bien. Tu salud física estará bien, pero tienes que poner atención a la salud de tus emociones y sentimientos.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Una semana en donde la buena suerte te acompañará en cada paso y en cada lugar al que acudas. Serán días en donde te miran, asombrarán tus capacidades profesionales, pueden surgir muchas nuevas propuestas de crecimiento profesional por parte de un jefe, habrá admiración por tu buen humor, serás el centro de atención en fiestas, en reuniones, desde las familiares hasta las del trabajo. Lo único que tienes que controlar estos días es al ego, no te vayas a marear demasiado con tanto halago, con tanta mirada de admiración. Tu economía mejora esta semana, dinero que te debían regresa a tus manos, ganancias inesperadas que te pueden dar grandes satisfacciones. Tu salud es de gran vitalidad, lo que te preocupaba de días pasados, se queda allá, en el pasado y ahora estas más tranquilo, tranquila, con lo que respecta a la salud física.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Una semana con grandes y fluidas ideas, empezarás a darle forma a esos sueños, querrás que ya no sean solamente una fantasía, así que manos a la obra, esta semana tienes todo a tu favor para traer todos esos pensamientos al aquí y al ahora, no dudes, esta jornada no caben las dudas en ti. No es momento de preocuparte por lo que piensen de ti, así que sáltate esos chismes en los que te quieran involucrar, has oídos sordos a palabras necias. Por fin podrás poner orden a las finanzas, esta semana tienes todo a tu favor para saldar deudas, para por fin salir de esos números rojos con lo que ya no podías más. Acércate a la familia, tus hijos te pueden estar necesitando, así que escucha lo que te quieran decir. En el amor se un poco más romántico, romántica, porque puedes estar frío y sobre todo muy distanciado, distanciada, de tu pareja, acércate, no dejes que la relación se enfríe más.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Por fin tendrás las agallas necesarias para enfrentar a ese jefe o jeja que ya te tiene cansado, cansada, por fin dirás lo que sientes con respecto al trato que te dan en la oficina, y está bien, se sorprenderán, sí, pero ten cuidado de cómo comunicas tus molestias, solo así llegarás a un buen acuerdo. Esta semana puedes llegar a acuerdos legales, no pierdas la posibilidad de resolver todo de una vez por todas. El acercamiento familiar y la comunicación que tengas dentro del círculo familiar será espectacular, es el preámbulo a nuevas y mejores formas de llevarse y entenderse bien en casa, serás el padre o la madre que tanto has trabajado para ser, comprensivo, tranquilo, sabio. Tu salud es maravillosa, sentirás que puedes con lo que sea, pero no abuses, cuídate y sigue estando al pendiente de ti, de tu dieta, de seguir haciendo ejercicio.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es momento de sacar las alas y volar, ya no estes en donde no quieres estar, no te dejes chantajear, no te dejes manipular, no dejes que abusen de tu nobleza. Esta semana por fin tendrás el valor y las palabras adecuadas para terminar esa relación en donde ya no estas cómodo, cómoda, en donde ya no hay amor y solo estas ahí por nobleza y costumbre. En lo profesional tendrás el camino despejado para seguir creciendo laboralmente, así que no dejes el camino por el que estas andando, es el adecuado, no declives, aunque sientas cansancio, el cansancio pasará, pero la oportunidad que tienes enfrente puede ser que no pase otra vez en la vida. Cuida tu vista, es necesario un buen chequeo, así sea una molestia muy pequeña no la pases por alto y revísate.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Esta semana deja de una vez por todas las tristezas, tienes que hacer algo ya para salir de todos esos conflictos emocionales en lo que tu solo, sola, te has encargado de hundirte más y más, tu terquedad no te ha dejado nada bueno en lo que se refiere a los sentimientos. Esta semana trabaja con tu lado espiritual, es importante poner atención a la energía que proviene y te proporciona tu espíritu, es lo que te da la vida, y tu no has hecho nada por esa conexión, busca un camino, pero ya, para poder enfocarte ahí y caminar de nuevo hacia el equilibrio energético y a la conexión divina. Tu salud puede estar pasando por un momento de debilidad, pero la pondrás fuerte y otra vez en balance cuando empieces a conectar contigo, ya no puedes ni debes seguir descuidándote, ni descuidando ningún aspecto de tu vida.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es muy importante que empieces a comunicar lo que sientes, no te sigas guardando nada, toda relación, cualquiera que esta sea, se basa en una buena comunicación y últimamente no lo has hecho correctamente, no tengas miedo de decir lo que realmente necesitas y quieres, no te sigas guardando nada, todo lo que acumulas puede desatar problemas en garganta, pulmones, boca. Son días muy buenos para ponerte creativo, creativa, hacer nuevas propuestas desde laborales, hasta amorosas. Puede ser semana de grandes revelaciones, salen secretos a luz, tuyos y de la familia, así que estate preparado, preparada, para lo que pueda venir. No dudes en acudir por consejo de tu mejor amigo, amiga, siempre estará dispuesto a estar junto a ti brindándote su ayuda.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Puertas que se abren, todo está a tu favor para que cuando cruces esas puertas todo lo que este del otro lado sea a tu favor, positivo y sobre todo de grandes sorpresas. Es momento de tomar al toro por los cuernos y darle cara a la vida, dejar las inseguridades atrás, dejar los miedos que tanto te han paralizado para alcanzar tus sueños. Es una semana para trabajar con la timidez, ya no cabe en tu vida esta emoción, lo único que te ha ocasionado es que las oportunidades se te hayan ido de las manos, así que no más, esta jornada con seguridad de todo lo que eres capaz. Serán días para no rendirte, ve tras ese amor, ve y dile lo que sientes, solo expresando tus sentimientos sabrás si eres o no correspondido, correspondía. Cuida de tus huesos, puedes estar teniendo dolores o molestias, pero estas son antiguas, ya no dejes que se hagan más agudas.