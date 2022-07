Aleida Núñez enamora a sus fans posando con un bikini rosado frente al mar durante sus vacaciones en Francia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue causando revuelo en redes sociales con sus atrevidos destapes, por lo que durante su reciente viaje a Europa no dejó pasar la oportunidad de posar con un diminuto traje de baño que dejó en evidencia la espectacular silueta que posee a sus 41 años.

La sensual actriz y cantante mexicana ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento gracias al talento que derrocha a través de la pantalla de televisión y sobre los shows musicales en los que se presenta; sin embargo, también se ha ganado el reconocimiento de millones de seguidores de redes sociales que constantemente admiran su belleza y curvilínea figura.

Y es que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, recientemente confesó que se tomaría unos días de descanso junto a su nueva pareja sentimental, y aunque en su momento no reveló a dónde viajaría, fue a través de su perfil de Instagram en donde reveló que está en Francia, desde donde volvió a presumir sus estilizadas piernas y curvas de infarto con un sexy traje de baño de dos piezas.

En la serie de postales que fueron expuestas desde el puerto de Masella, en Franacia, la bella estrella de televisión acaparó miles de mitradas al aparecer posando de perfil a la cámara con un bikini rosado que resaltó sus exuberantes curvas.

La acalorada tercia de imágenes fue del agrado de por lo menos 13 mil admiradores que reaccionaron con un corazón rojo, además de una lluvia de mensajes en los que confirmaron lo bella que luce con este tipo de prendas y el color que más favorece a su piel bronceada.

Pero la mexicana no solo ha demostrado que sabe lucir a la perfección los arriesgados bañadores, ya que también compartió un par de instantáneas en las que se lució con un escote mientras posa con la Torre Eiffel a sus espaldas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que, en una imagen más, compartió otro ángulo de la vista que tenía ante el emblemático monumento de París con la que reiteró que se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso junto a su novio. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

