Claudia Álvarez posa en bikini para lucir abdomen plano tras el nacimiento de sus mellizos

Claudia Álvarez impactó a sus seguidores de redes sociales al aparecer posando en bikini a seis meses del nacimiento de sus mellizos, demostrando que está más guapa que nunca y viviendo una de las mejores etapas de su vida.

La bella actriz de 40 años y el productor Billy Rovzar dieron la bienvenida a sus mellizos, Clío y Billy el pasado 14 de enero y aunque siempre se ha caracterizado por gozar de una estilizada figura, esta vez dejó con la boca abierta a miles de seguidores dentro de su cuenta oficial de Instagram con una serie de fotografías en las que volvió a presumir su belleza y cuerpazo de infarto vistiendo un diminuto traje de baño de dos piezas.

En esta ocasión, la famosa presumió su faceta como empresaria, asegurando que finalmente había logrado hacer las fotos para su nueva colección de trajes de baño, por lo que, posando entre la naturaleza y con un sexy traje de baño de dos piezas de animal print, la protagonista de ‘Vencer el Desamor’ acaparó las miradas e inspiró cientos de halagadores mensajes en los que sus admiradores resaltaron su belleza, carisma y actitud positiva, cualidades que la han posicionado como una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

“Te ves de impacto”, “Espectacular es poco“, “Eres de otro mundo tú ese cuerpo con gemelos”, “Brutal”, “Pasa la receta con tres hijos”, “Qué fuerza y dedicación. Cuerpazo después de tus gemelitos hermosos”, “Te ves increíble”, “Por Dios ¿Dónde quedó la cesárea? Qué físico mujer”, “Pareciera de 18 años y sin hijos”, escribieron algunos seguidores.

Pero eso no fue todo, ya que también atrajo las miradas al mostrar sus curvas con un traje de baño de una sola pieza con el mismo estampado, pero que la hizo lucir radiante y espectacular una vez más. View this post on Instagram A post shared by Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo)

Tras el revuelo que causó, Claudia Álvarez volvió a presumir su silueta desde un crucero, en donde apareció acompañada por su hija Kira y Billy Rovzar.

“¡Disney Wish lo máximo vivirlo con ustedes! Ya quiero que Billy y Clio sean más grandecitos para poder venir toda la familia”, escribió la famosa junto a una serie de fotografías en las que vistió otro bikini. View this post on Instagram A post shared by Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo)

