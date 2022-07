Esteban Loaiza habla de Jenni Rivera y de su nueva vida fuera de la cárcel con Despierta América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El famoso ex de Jenni Rivera, Esteban Loaiza, está unos días por Mazatlán disfrutando unas vacaciones. También se le vio en un concierto de La Banda El Recodo y Despierta América no perdió oportunidad de conversar con él. El ex beisbolista mencionó a su ex y aseguró que de La Diva de La Banda recuerda siempre muchas cosas positivas. Además un poco también cómo ha sido su fuera de la cárcel.

En su propia cuenta de Instagram, Esteban Loaiza deja ver su cotidianidad y sobre todo la entrega al deporte. Una reportera de Univision (Despierta América) se topó al ex de Jenni Rivera y no perdió oportunidad en preguntarle cómo recuerda a la mujer que en algún momento fue el amor de su vida: “Muchas cosas positivas. Lástima de todo lo que pasó… Ya han pasado bastantes años que en paz descanse. Yo siempre lo he dicho, que siempre los llevo en el corazón y en la mente. De que ninguna de las cosas hace… nunca sabe que pueda pasarle a uno…”.

Además, el ex de Jenni Rivera habló de cómo está su vida en materia del corazón: “Por aquí estamos al cien, apoyando a gente que conozco. Gente que ha fallecido sobre todo con el Covid. Familiares, amigos… “. Pero del amor si no quiso dar mucho detalle: “No lo puedo decir.. Nos vemos… Adiós”, agregó Esteban Loaiza. View this post on Instagram A post shared by En El Brasero (@enelbrasero)

La vida de uno de los amores de Jenni Rivera parece marchar de maravilla. Playas, atardeceres, palenques y otras diversiones son las que Esteban Loaiza, famoso ex-pitcher de varios equipos de las Ligas Mayores de Béisbol, ha compartido con sus seguidores dejando claro que ha decidido seguir con su vida, después varias zancadillas de la misma. View this post on Instagram A post shared by Esteban Loaiza (@loaiza2121)

Esteban Loaiza fue declarado culpable de posesión y compra-venta-transporte de narcóticos y cumplió dos años en una cárcel de los Estados unidos. En Agosto del 2021 salió en libertad y de inmediato fue deportado a México. Es poco lo que ha hablado a los medios de comunicación. Solo lo había hecho para hablar béisbol. El ex de Jenni Rivera está radicado en Tijuana y desde ahí está abocado a la educación y preparación de futuros beisbolistas. View this post on Instagram A post shared by Esteban Loaiza (@loaiza2121)

Recordemos que Loaiza también vivió un polémico momento poco antes de la muerte de Jenni Rivera. cuando se le relacionó sentimentalmente con la propia hija de la cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera. Hasta el día de hoy, no solo ellos, sino también otros integrantes de la familia Rivera siempre han sostenido que esa relación nunca pasó.

Lo que sí ha pasado a la historia en la vida del exitoso ex deportista son las 14 temporadas seguidas en la MBL, en las que hasta el día de hoy mantiene el récord de ser el jugador mexicano con más juegos ganados en la gran carpa de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Esteban Loaiza (@loaiza2121)

Por su parte, Chiquis rivera fue cuestionada por la salida de la cárcel de su ex padrastro. Ante la respuesta de si hablaba con Esteban Loaiza, la Abeja Reina dijo: “No, por supuesto que no”. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Durante mucho tiempo se ha especulado si habían pruebas suficientes que comprobaran esta supuesta relación relación entre Esteban Loaiza y Chiquis Rivera y si existía realmente existía un video de ambos en un vestíbulo de la mansión de Jenni Rivera. A pesar que ambos han negado los hechos, una biógrafa de Jenni reveló que fue lo que puso realmente a dudar a la cantante. El hecho que borraran los videos de las cámaras de seguridad.

Incluso fue la propia Rosie Rivera, hermana de Jenni, en la serie Mariposa de Barrio, esta situación se trató muy a la ligera dejando claro que Chiquis entraba a esa habitación. Lo que desencadenó que toda esta historia se reviviera de nuevo. La buena noticia es que cada quien tomó su camino y se ven plenos. Por otro lado, el legado de Esteban Loaiza como deportista mexicano y; el de La Diva de la Banda como cantante de la música mexicana siguen y seguirán intactos por muchos años más.

